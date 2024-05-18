Ковалев держался, но все равно упал. Крашер без шансов проиграл неизвестному сопернику

Сергей довел бой до решения, но побывал в нокдауне.

Вечером 18 мая в Эр-Рияде проходит вечера бокса, в главном событии которого Тайсон Фьюри встретится с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В этом же карде российский боксер Сергей Ковалев провел поединок против представителя Швеции Робина Сафара.

Ковалев не выходил в ринг два года — с тех пор, как в мае 2022-го победил Тервела Пулева единогласным решением судей. Бой с болгарином стал для Ковалева первым со времен поражения Канело, то есть период между этими встречами составил около трех лет.

До встречи с Сафаром в карьере Ковалева было 35 побед, 29 из них — досрочно. Проиграл он четыре за время выступления в профессионалах, в прошлый раз — Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде. Бой с мексиканцем был последним для Ковалева до тех пор, пока он не побился с Пулевым. Также Ковалев дважды уступал американцу Андре Уорду и еще раз — колумбийцу Элейдеру Альваресу, у которого позже взял реванш.

Робин Сафар, имеет непобежденный рекорд 16-0, 12 побед одержал досрочно, но с по-настоящему серьезной оппозицией он пока не встречался. Самый сильный его соперник — российский джорнимен Денис Грачев (20-13), который не позволил себя вырубить. Неудивительно, что Ковалев об этом сопернике ничего не знал.

Сергей Ковалев в нокдауне после удара Робина Сафара. Фото Reuters

В начале боя Сафар был инициативнее, прессинговал, проверял Ковалева по корпусу. Сергей отвечал, но редко и не слишком опасно. Бой получался близким, но с небольшим преимуществом Сафара, который работал первым номером, выглядел свежее и быстрее.

Во второй половине поединка Ковалев очень просел функционально. Швед методично перебивал россиянина, время от времени увеличивая темп. Сильно рисковать Сафар не планировал, но в десятом раунде, уже когда дело шло к финальному гонгу, Ковалев упал в нокдаун после того, как решил зарубиться. Сергей смог подняться, но время закончилось — бой он, очевидно, проиграл.

Так и вышло: все судьи увидели победителем Робина Сафара: 95-94, 99-90, 97-92. Камбэк получился крайне неудачным — теперь сложно представить, сколько времени потребуется для следующего возвращения Ковалева в бокс.