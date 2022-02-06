Медведева высказалась о победе Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поздравила Камилу Валиеву с победой в короткой программе в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Камила сделала абсолютный максимум. Как я вчера сказала, если она чисто откатает, равных ей не будет. Так и получилось. 90 баллов в короткой программе — исторически абсолютно.

Камила, ты большая умничка, мы все за тебе очень сильно переживали», — сказала Медведева в своем Instagram.

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе, набрав 90,18 балла. Второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).