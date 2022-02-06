Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 06:55

Евгения Медведева: «Валиева сделала абсолютный максимум. 90 баллов в короткой программе — исторически»

Медведева высказалась о победе Валиевой в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Виктория Кравченко

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поздравила Камилу Валиеву с победой в короткой программе в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Камила сделала абсолютный максимум. Как я вчера сказала, если она чисто откатает, равных ей не будет. Так и получилось. 90 баллов в короткой программе — исторически абсолютно.

Камила, ты большая умничка, мы все за тебе очень сильно переживали», — сказала Медведева в своем Instagram.

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе, набрав 90,18 балла. Второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

 

Олимпиада
Евгения Медведева
Камила Валиева
1
0
Читайте также
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Чжоу: «Конечно, у меня был не прокат жизни. Были и хорошие, и плохие моменты»
Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника
Кондратюк: «Сидел в боксе и поддерживал Валиеву, но за Камилу даже волнения нет»
Кондратюк — о своем прокате: «Не чувствую себя героем, просто частью команды»
Кондратюк: «В конце я шел пешком. Может, экономлю силы для следующих выступлений»
Илья Авербух — о прокате Кондратюка: «Лучше он выступить и не мог»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Только украинские спортсмены не встали после короткой программы Валиевой на Олимпиаде-2022

Ягудин — о короткой программе Валиевой: «Это было четко, нежно, очень уверенно — просто шикарный прокат!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости