«Эдмонтон» выиграл у «Ванкувера», команды ждет 7-й матч

«Эдмонтон» переиграл «Ванкувер» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1. Счет в серии стал равный — 3-3.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид сделал три голевые передачи. Также Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар набрали по 3 (1+2) очка.

Седьмой матч состоится через 2 дня. В финале Западной конференции победитель этой серии сыграет с «Далласом».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Холлоуэй — 3 (Драйзайтль, Бушар), 8:18 — 1:0. Хегландер — 1 (Петтерссон, Гронек), 10:03 — 1:1. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 27:14 — 2:1. Бушар — 5 (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 31:20 — 3:1. Нюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Бушар), 43:25 — 4:1. Кейн — 4 (Драйзайтль), 53:04 — 5:1.

Вратари: Скиннер — Шилов.

Штраф: 30 — 28.

Броски: 27 (4+14+9) — 15 (4+5+6).

Наши: — - Задоров (17.11/0/-1), Подколзин (9.16/1/0).

19 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 3-3.