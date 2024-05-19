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Агент Джикии: «Великие люди «Спартака» не стоят выеденного яйца по сравнению с Георгием»

Руслан Минаев
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Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал уход 30-летнего россиянина из клуба в конце сезона.

— Сложилось впечатление, что, объявив об уходе Джикии из клуба, «Спартак» тем самым опроверг слова Георгия, что у него с Абаскалем «есть что-то личное», из-за чего футболист не появлялся на поле. После увольнения Гильермо ситуация вокруг Джикии не изменилась — контракт с ним не продлили.

— Если вопрос стоит об отношении клуба к данному вопросу, значит, надо его адресовать в клуб, — цитирует Шпинева «РБ Спорт». — Я не буду додумывать за этих ответственных людей! Это состоятельные, великие люди — растратили государственные активы, сотни миллионов туда-сюда прошло через «Лукойл». Придя в футбол, тут надо головой думать, понимать и жить футболом — знать, что такое психология, людей, личностей! Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
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 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
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