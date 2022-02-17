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«Боже, какой кошмар. Ну вот сейчас вы отвяжетесь от нее?» Реакция Слуцкой на произвольную программу Валиевой

Слуцкая оценила выступление Валиевой с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Игр-2002 в Солт-Лейк Сити Ирина Слуцкая оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине с произвольной программой.

«Я не могу говорить. У меня просто текут слезы. Если сказать, кто герой Олимпиады, то это Камила. Выдержать такой пресс... У меня просто нет слов.

Эти мужики, которые ее преследовали... Маленькой девочки кидали в спину провокационные слова... Она была не похода на себя. Невозможно пройти то, что прошла она. Ее просто сломали. Сломали психологически. То, что они хотели сделать, они сделали.

Она четвертая! Боже, какой кошмар. Ну вот сейчас вы отвяжетесь от нее?» - заявила Слуцкая в эфире «России 1».

 
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Олимпиада
Ирина Слуцкая
Камила Валиева
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