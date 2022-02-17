Щербакова прыгнула два четверных прыжка и стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022, Трусова — вторая, Валиева — четвертая
Российская фигуристка Анна Щербакова прыгнула два четверных прыжка и стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022.
Она получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений Щербакова набрала 255,95 балла.
Серебро выиграла Александра Трусовой. Она прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде и получила 177,13 балла. По сумме выступлений Трусова набрала 251,73 балла и выиграла серебро. Это ее лучший результат в сезоне.
Бронзу завоевала японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая по сумме двух программ 233,13 балла.
Камила Валиева дважды упала в произвольной программе на Олимпиаде-2022 и за прокат получила 141,93 балла, заняв пятое место. По сумме двух она выступлений набрала 224,09 балла и стала четвертой.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09
5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44
6. Юй Йонг (Корея) — 213,09
7. Алиса Лю (США) — 208,95
8. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79
9. Ким Елим (Корея) — 202,63
10. Мэрайя Белл (США) — 202,30
11. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98
12. Екатерина Куракова (Польша) — 185,84
13. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 184,83
14. Ольга Микутина (Австрия) — 182,20
15. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 179,97
16. Карен Чен (США) — 179,93
17. Николь Шотт (Германия) — 177,65
18. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) — 175,81
19. Мадлен Скизас (Канада) — 175,56
20. Элишка Бржезинова (Чехия) — 175,41
21. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 171,75
22. Алексия Паганини (Швейцария) — 168,91
23. Мана Кавабэ (Япония) — 166,73
24. Александра Фейгин (Болгария) — 159,31
25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 153,04
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова (Россия) — 177,13
2. Анна Щербакова (Россия) — 175,75
3. Каори Сакамото (Япония) — 153,29
4. Юй Йонг (Корея) — 142,75
5. Камила Валиева (Россия) — 141,93
6. Вакаба Хигути (Япония) — 140,93
7. Алиса Лю (США) — 139,45
8. Мэрайя Белл (США) — 136,92
9. Луна Хендрикс (Бельгия) — 136,70
10. Анастасия Губанова (Грузия) — 135,58
11. Ким Елим (Корея) — 134,85
12. Екатерина Куракова (Польша) — 126,76
13. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 123,37
14. Ольга Микутина (Австрия) — 121,06
15. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 118,15
16. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) — 116,57
17. Карен Чен (США) — 115,82
18. Мадлен Скизас (Канада) — 115,03
19. Николь Шотт (Германия) — 114,52
20. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 112,20
21. Элишка Бржезинова (Чехия) — 111,10
22. Алексия Паганини (Швейцария) — 107,85
23. Мана Кавабэ (Япония) — 104,14
24. Александра Фейгин (Болгария) — 100,15
25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 96,07