Щербакова прыгнула два четверных прыжка и стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022, Трусова — вторая, Валиева — четвертая

Российская фигуристка Анна Щербакова прыгнула два четверных прыжка и стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022.

Она получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений Щербакова набрала 255,95 балла.

Серебро выиграла Александра Трусовой. Она прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде и получила 177,13 балла. По сумме выступлений Трусова набрала 251,73 балла и выиграла серебро. Это ее лучший результат в сезоне.

Бронзу завоевала японская фигуристка Каори Сакамото, набравшая по сумме двух программ 233,13 балла.

Камила Валиева дважды упала в произвольной программе на Олимпиаде-2022 и за прокат получила 141,93 балла, заняв пятое место. По сумме двух она выступлений набрала 224,09 балла и стала четвертой.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

5. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44

6. Юй Йонг (Корея) — 213,09

7. Алиса Лю (США) — 208,95

8. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79

9. Ким Елим (Корея) — 202,63

10. Мэрайя Белл (США) — 202,30

11. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98

12. Екатерина Куракова (Польша) — 185,84

13. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 184,83

14. Ольга Микутина (Австрия) — 182,20

15. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 179,97

16. Карен Чен (США) — 179,93

17. Николь Шотт (Германия) — 177,65

18. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) — 175,81

19. Мадлен Скизас (Канада) — 175,56

20. Элишка Бржезинова (Чехия) — 175,41

21. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 171,75

22. Алексия Паганини (Швейцария) — 168,91

23. Мана Кавабэ (Япония) — 166,73

24. Александра Фейгин (Болгария) — 159,31

25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 153,04

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова (Россия) — 177,13

2. Анна Щербакова (Россия) — 175,75

3. Каори Сакамото (Япония) — 153,29

4. Юй Йонг (Корея) — 142,75

5. Камила Валиева (Россия) — 141,93

6. Вакаба Хигути (Япония) — 140,93

7. Алиса Лю (США) — 139,45

8. Мэрайя Белл (США) — 136,92

9. Луна Хендрикс (Бельгия) — 136,70

10. Анастасия Губанова (Грузия) — 135,58

11. Ким Елим (Корея) — 134,85

12. Екатерина Куракова (Польша) — 126,76

13. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 123,37

14. Ольга Микутина (Австрия) — 121,06

15. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 118,15

16. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) — 116,57

17. Карен Чен (США) — 115,82

18. Мадлен Скизас (Канада) — 115,03

19. Николь Шотт (Германия) — 114,52

20. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 112,20

21. Элишка Бржезинова (Чехия) — 111,10

22. Алексия Паганини (Швейцария) — 107,85

23. Мана Кавабэ (Япония) — 104,14

24. Александра Фейгин (Болгария) — 100,15

25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 96,07