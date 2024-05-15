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Сегодня, 05:50

«Флорида» не смогла закончить серию с «Бостоном». Бобровского обокрали судьи?

«Бостон» обыграл «Флориду» и сократил отставание в серии Кубка Стэнли
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Спорный гол решил судьбу матча.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
«Флорида» — «Бостон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Гики — 4 (Дебраск, Макэвой), 4:49 — 0:1. Райнхарт — 5, 26:23 — 1:1. Макэвой — 1 (Койл, Фредерик), 30:25 — 1:2.
Вратари: Бобровский (56:55) — Суэймен.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (4+15+10) — 28 (13+9+6).
Наши: Куликов (12.07/1/-1), Тарасенко (16.27/0/+1) — -.
15 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 20 004 зрителя.
Счет в серии: 3-2.

У «Флориды» была прекрасная возможность закрывать серию с «Бостоном» уже сегодня: «мишки» остались без Брэда Маршанда, который пропускал второй матч подряд из-за повреждения. Вместо него во второй тройке выходит Дэнтон Хайнен — очевидно, не совсем равноценная замена.

13&nbsp;мая. &laquo;Флорида&raquo; обыграла &laquo;Бостон&raquo; (3:2). Спорный гол перечеркнул шансы «Бостона» на Кубок? «Флорида» Бобровского — в шаге от финала «Востока»

Однако после первых трех матчей серии, где команды забросили 21 шайбу, в последних двух встречах на первый план выходит игра вратарей. Сегодня зрители увидели всего три шайбы, и все они были заброшены в первой половине встречи.

Уже на пятой минуте счет открыл Морган Гики. Защитники «Флориды» потеряли его при позиционной атаке, а форвард спокойно получил шайбу почти на пятаке ворот Бобровского и беспрепятственного переиграл российского кипера.

Больше в первом периоде моментов у команд практически не было. «Флорида» вообще за первые 20 минут встречи нанесла всего четыре броска в створ.

В начале второго игрового отрезка «Пантеры» все же смогли создать момент и отыграться: Сэм Райнхарт оказался самым расторопным и после нескольких добиваний отправил шайбу в ворота Джереми Свэймэна.

Через несколько минут Чарли Макэвой оказался совершенно один в убойной позиции и не промахнулся. Этот гол стал первым для защитника в нынешнем плей-офф. И сразу таким важным.

Тренерский штаб «Флориды» взял запрос на помеху вратарю: по их мнению, Сергею Бобровскому в этом эпизоде мешал Дэнтон Хайнен. Кажется, все основания отменить гол были: форвард в момент броска находился в краске и задевал правую ногу вратаря. Но судьи решили подыграть атаке, которой в этом матче было и так тяжело. Удивительно, но всего 20% тренерских запросов в этом плей-офф становятся удачными.

Во второй половине игры команды уже создавали приличное число моментов, но ни Сергей Бобровский, ни Джереми Свэймен больше не дрогнули.

Счет в серии теперь 3-2 в пользу «Флориды». И совершенно непонятно, как сложится следующий матч серии.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
6
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
2 - 2
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
6. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
2 - 2
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
3 - 1
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
3 - 1
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
3 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3 - 2
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
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Флорида – Бостон
 1 : 2
15.05 04:30
Эдмонтон – Ванкувер
 3 : 2
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