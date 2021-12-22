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Горшков рассказал, как будет сформирован олимпийский состав сборной

12:22
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Президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о принципах формирования олимпийской сборной.

«Первый старт после чемпионата России — это чемпионат Европы. Основной костяк сборных будет сформирован на чемпионате России. Результаты чемпионата Европы могут повлиять, но надеюсь, что этого не случится и спортсмены, которые завоют право участвовать в чемпионате Европы, будут и на Олимпийских играх», — сказал Горшков.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Чемпионат Европы будет проходить с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры