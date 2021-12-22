Горшков рассказал, как будет сформирован олимпийский состав сборной
12:22
Президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о принципах формирования олимпийской сборной.
«Первый старт после чемпионата России — это чемпионат Европы. Основной костяк сборных будет сформирован на чемпионате России. Результаты чемпионата Европы могут повлиять, но надеюсь, что этого не случится и спортсмены, которые завоют право участвовать в чемпионате Европы, будут и на Олимпийских играх», — сказал Горшков.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Чемпионат Европы будет проходить с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).
Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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