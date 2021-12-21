Чемпионка России Елена Радионова в интервью для News.ru оценила шансы фигуристки Елизаветы Туктамышевой отобраться на Олимпиаду в Пекине.

— У Лизы очень большой шанс. На мой взгляд, она одна из главных претенденток на Игры. Естественно, все будет зависеть от того, как девчонки откатают на чемпионате России. Главное, не дрогнуть. Но у Лизы за плечами такой огромный опыт, что в этом плане проблем уж точно возникнуть не должно.

Самый главный козырь Лизы состоит в том, что она фанат своего дела, она кайфует от того, чем занимается. Мне кажется, Лиза это прекрасно понимает и поэтому получает удовольствие от процесса каждую секунду.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

С 23 по 25 декабря 25-летняя Туктамышева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию.