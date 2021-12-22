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В федерации фигурного катания России уверены, что Олимпиада в Пекине состоится

12:40
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Генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что условия на Олимпийских играх в Пекине будут гораздо жестче тех, что были в Токио, но о переносе Олимпиады никто не думает.

«Условия в Пекине будут гораздо жестче, чем в Токио. Это то, о чем мы думаем. Все остальное не дело спортсменов — обсуждать и думать, будет ли перенос Олимпиады. Любые переносы — это плохо для организаций и спортсменов. В глубине души я уверен, что Олимпиада состоится», — сказал Коган.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 буду проходить с 4 по 20 февраля. На турнире в Пекине будет разыграно 5 комплектов наград — командные соревнования, мужские и женские одиночные катания, парные катания и танцы на льду.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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