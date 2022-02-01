РБК: Глейхенгауз и Коган не прилетели в Пекин вместе со сборной

Хореограф Глейхенгауз и генсек ФФККР не вылетели в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели вместе с национальной сборной в Пекин на Олимпиаду. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР.

По информации источника, все тесты Глейхенгауза и Когана пока дают положительный результат. Отмечается, что они вылетят в Пекин, как только результаты тестов покажут отрицательный результат.

29 января стало известно о том, что Глейхенгауз и Коган сдали положительные тесты на коронавирус. Позже Коган опроверг эту информацию.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.