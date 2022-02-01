Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 15:10

РБК: Глейхенгауз и Коган не прилетели в Пекин вместе со сборной

Хореограф Глейхенгауз и генсек ФФККР не вылетели в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус
Екатерина Савостина
Корреспондент
Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели вместе с национальной сборной в Пекин на Олимпиаду. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР.

По информации источника, все тесты Глейхенгауза и Когана пока дают положительный результат. Отмечается, что они вылетят в Пекин, как только результаты тестов покажут отрицательный результат.

29 января стало известно о том, что Глейхенгауз и Коган сдали положительные тесты на коронавирус. Позже Коган опроверг эту информацию.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://sportrbc.ru/news/61f8f8fc9a79475f1ffc0853
Фигурное катание
Олимпиада
Даниил Глейхенгауз
0
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Контрольный матч Швейцарии против Канады отменен из-за коронавируса у швейцарского игрока
В России за сутки выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом
Дата отмененного молодежного чемпионата мира станет известна после Олимпиады
Конькобежец Румянцев назвал Олимпийскую деревню самым безопасным местом в мире
Среди прибывших в Пекин на Олимпиаду выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
Алекс Сандру заразился коронавирусом
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Девон Кершоу считает фаворитом в скиатлоне норвежскую лыжницу Терезе Йохауг
«Дорога от Красноярска до Пекина». Щербакова показала, как сборная России заселилась в олимпийскую деревню
Американка выступает за Китай и может затмить в Пекине даже Валиеву. Фристайлистка Эйлин Гу очень крутая
Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Васильев: «Турнир по биатлону на Олимпиаде рискует превратиться в лотерею»
Кулижников: «Я не представляю, как в Пекине можно заболеть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Дорога от Красноярска до Пекина». Щербакова показала, как сборная России заселилась в олимпийскую деревню
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости