Хореограф Глейхенгауз и генсек ФФККР Коган заразились коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине

Хореограф Тутберидзе и генсек ФФККР заразились коронавирусом перед Олимпиадой-2022

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сдали положительный тест на коронавирус, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР.

«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, — заявил источник в ФФККР. — Тест показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно».

Собеседник «РБК Спорт» в Олимпийском комитете России (ОКР) подтвердил данную информацию.