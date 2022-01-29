Хореограф Глейхенгауз и генсек ФФККР Коган заразились коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине
Хореограф Тутберидзе и генсек ФФККР заразились коронавирусом перед Олимпиадой-2022
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сдали положительный тест на коронавирус, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР.
«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, — заявил источник в ФФККР. — Тест показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно».
Собеседник «РБК Спорт» в Олимпийском комитете России (ОКР) подтвердил данную информацию.
С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.
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