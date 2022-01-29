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Сегодня, 13:10

Хореограф Глейхенгауз и генсек ФФККР Коган заразились коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине

Хореограф Тутберидзе и генсек ФФККР заразились коронавирусом перед Олимпиадой-2022
Карен Саркисян
Корреспондент
Даниил Глейхенгауз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сдали положительный тест на коронавирус, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР.

«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, — заявил источник в ФФККР. — Тест показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно».

Собеседник «РБК Спорт» в Олимпийском комитете России (ОКР) подтвердил данную информацию.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Источник: https://sportrbc.ru/news/61f505509a7947cf9d3b50ed?from=newsfeed
Олимпиада
Коронавирус
Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе
ОКР
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