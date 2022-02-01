«Дорога от Красноярска до Пекина». Щербакова показала, как сборная России заселилась в олимпийскую деревню

Щербакова выложила ролик из олимпийской деревни в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала ролик в Instagram о том, как сборная прилетела в Пекин.

«Дорога от Красноярска в олимпийскую деревню Пекина. В ожидании результатов ПЦР успела смонтировать то, что удалось снять», — написала Щербакова в посте.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнется командный турнир: мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Соревнования в личном турнире стартуют 8 февраля.