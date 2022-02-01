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Сегодня, 15:02

«Дорога от Красноярска до Пекина». Щербакова показала, как сборная России заселилась в олимпийскую деревню

Щербакова выложила ролик из олимпийской деревни в Пекине
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала ролик в Instagram о том, как сборная прилетела в Пекин.

«Дорога от Красноярска в олимпийскую деревню Пекина. В ожидании результатов ПЦР успела смонтировать то, что удалось снять», — написала Щербакова в посте.

Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В первый день Игр начнется командный турнир: мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Соревнования в личном турнире стартуют 8 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
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