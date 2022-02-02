Мишина и Галлямов ответили на вопрос об отсутствии Москвиной на тренировке

Фигуристы Мишина и Галлямов объяснили отсутствие Москвиной на тренировке на Олимпиаде

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопрос об отсутствии тренера Тамары Москвиной на тренировке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«С Москвиной все хорошо, она скоро приедет. Как только, так сразу», — сообщили фигуристы.

Под руководством Москвиной к Олимпийским играм готовятся пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.