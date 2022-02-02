Грузинская фигуристка Губанова: «Сделать разрыв между Россией и США побольше? Будем стараться!»

Грузинская фигуристка Губанова прокомментировала противостояние между Россией и США в командных соревнованиях на Олимпиаде

Российская фигуристка из Грузии Анастасия Губанова прокомментировала противостояние между Россией и США в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

— Анастасия, сделаете разрыв между Россией и США в вашем виде побольше, обгоните американку?

— Там как жизнь сложится. Мы будем стараться. (смеется)

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.