Грузинская фигуристка Губанова: «Сделать разрыв между Россией и США побольше? Будем стараться!»
Грузинская фигуристка Губанова прокомментировала противостояние между Россией и США в командных соревнованиях на Олимпиаде
Российская фигуристка из Грузии Анастасия Губанова прокомментировала противостояние между Россией и США в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.
— Анастасия, сделаете разрыв между Россией и США в вашем виде побольше, обгоните американку?
— Там как жизнь сложится. Мы будем стараться. (смеется)
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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