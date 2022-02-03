Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 05:22

Дедлайн по составам на олимпийский командный турнир отложен из-за ПЦР-тестов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Дедлайн по составу на командный турнир на Олимпийских играх снова отложен, сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. Сделано это из-за ПЦР-тестов. Теперь последний срок — 21.00 по пекинскому времени (16:00 по московскому времени).

Ранее стало известно, что в состав сборной России на командный турнир были включены все заявленные фигуристы.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Камила Валиева. Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Гладиаторы Ютуба: Как Россия превратилась в бойцовский клуб, где дерутся все от актеров до зеков
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Сборная России по хоккею отдельным рейсом прилетела в Пекин
Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине
Российские фигуристки начинают тренировку короткой программы
Американцы отправили Россию на 11-е место. Медальный график Олимпиады
«В монобобах у меня шансов больше, потому что техника у всех одинаковая». Лучшая бобслеистка России — о раскладах Пекина
«Нихао». Синицина показала олимпийскую деревню в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк сделал чисто все элементы на тренировке перед Олимпиадой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости