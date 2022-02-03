Дедлайн по составам на олимпийский командный турнир отложен из-за ПЦР-тестов
Дедлайн по составу на командный турнир на Олимпийских играх снова отложен, сообщает корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов. Сделано это из-за ПЦР-тестов. Теперь последний срок — 21.00 по пекинскому времени (16:00 по московскому времени).
Ранее стало известно, что в состав сборной России на командный турнир были включены все заявленные фигуристы.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.
Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.
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