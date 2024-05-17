«Эдмонтон» на грани вылета из плей-офф. Команду подвел Макдэвид
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Кейн — 3 (Драйзайтль, Дешарне), 4:34 — 0:1. Суси — 1, 17:27 — 1:1. Янмарк — 1 (Браун, Кулак), 17:50 — 1:2. Ди Джузеппе — 1, 25:14 — 2:2. Миллер — 3 (Линдхольм, Петтерссон), 59:27 — 3:2.
Вратари: Шилов — Пикар (0:37 — 0:45, 59:42).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 35 (11+17+7) — 23 (11+4+8).
Наши: Задоров (20.07/2/+1), Подколзин (7.47/1/+1) — -.
17 мая. Ванкувер. Rogers Arena. 19 052 зрителя.
Счет в серии: 3-2.
От каждого матча между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» зрители получают ровно то, за что все и любят спорт: интригу и огненную концовку. Все встречи серии пока завершаются победой одной из команд лишь в одну шайбу, дважды победитель решался в овертайме.
Первый период пятой игры серии получился более-менее равным. «Эдмонтон» быстро повел в счете: Эвандер Кейн отличился с передачи Леона Драйзайтля. В конце команды обменялись голами в течение 23 секунд: сначала Карсон Сауси мощным броском сравнял счет, а вскоре игроки «Ойлерз» воспользовались ошибкой самого Сауси и реализовали выход «2 в 1».
Во втором периоде «Ванкувер» довольно быстро счет сравнял. 30-летний Фил Ди Джузеппе забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ. В одном звене с канадцем играл сегодня Василий Подколзин, дебютировавший в этом плей-офф. Россиянин провел на льду чуть менее восьми минут, нанес один бросок в створ и заработал показатель полезности «+1».
Удивительно, как «Эдмонтон» во втором периоде совершенно забыл, что в хоккее нужно атаковать. Во второй двадцатиминутке «Ванкувер» перебросал «Ойлерз» в четыре раза: 17 против 4.
В третьей двадцатиминутке «Эдмонтон» хоть немного зашевелился, но по количеству опасных моментов «Ванкувер» все равно был лучше.
Развязка матча наступила на последней минуте, уже не первый раз в этой серии. Джей Ти Миллер оказался первым на добивании после странного рикошета и отправил шайбу в пустой угол ворот Пикара.
Причем победная шайба была заброшена из-под Макдэвида, который и в атаке своей команде особо не помогал. Так еще и в концовке не уследил за своим игроком.
Теперь Коннор Макдэвид в шаге от очередного вылета из Кубка Стэнли. А у нас есть повод порадоваться за Илью Михеева (правда, сегодня он не попал в состав), Никиту Задорова и Василия Подколзина.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 2
|
Даллас - Колорадо
|3 - 2
|
Флорида - Бостон
|3 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|17.05
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|3 : 5
|17.05
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2