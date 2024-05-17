«Эдмонтон» на грани вылета из плей-офф. Команду подвел Макдэвид

Решающий гол «Ванкувер» забил из-под лучшего игрока мира.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кейн — 3 (Драйзайтль, Дешарне), 4:34 — 0:1. Суси — 1, 17:27 — 1:1. Янмарк — 1 (Браун, Кулак), 17:50 — 1:2. Ди Джузеппе — 1, 25:14 — 2:2. Миллер — 3 (Линдхольм, Петтерссон), 59:27 — 3:2.

Вратари: Шилов — Пикар (0:37 — 0:45, 59:42).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 35 (11+17+7) — 23 (11+4+8).

Наши: Задоров (20.07/2/+1), Подколзин (7.47/1/+1) — -.

17 мая. Ванкувер. Rogers Arena. 19 052 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

От каждого матча между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» зрители получают ровно то, за что все и любят спорт: интригу и огненную концовку. Все встречи серии пока завершаются победой одной из команд лишь в одну шайбу, дважды победитель решался в овертайме.

Первый период пятой игры серии получился более-менее равным. «Эдмонтон» быстро повел в счете: Эвандер Кейн отличился с передачи Леона Драйзайтля. В конце команды обменялись голами в течение 23 секунд: сначала Карсон Сауси мощным броском сравнял счет, а вскоре игроки «Ойлерз» воспользовались ошибкой самого Сауси и реализовали выход «2 в 1».

Во втором периоде «Ванкувер» довольно быстро счет сравнял. 30-летний Фил Ди Джузеппе забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ. В одном звене с канадцем играл сегодня Василий Подколзин, дебютировавший в этом плей-офф. Россиянин провел на льду чуть менее восьми минут, нанес один бросок в створ и заработал показатель полезности «+1».

Удивительно, как «Эдмонтон» во втором периоде совершенно забыл, что в хоккее нужно атаковать. Во второй двадцатиминутке «Ванкувер» перебросал «Ойлерз» в четыре раза: 17 против 4.

В третьей двадцатиминутке «Эдмонтон» хоть немного зашевелился, но по количеству опасных моментов «Ванкувер» все равно был лучше.

Развязка матча наступила на последней минуте, уже не первый раз в этой серии. Джей Ти Миллер оказался первым на добивании после странного рикошета и отправил шайбу в пустой угол ворот Пикара.

Причем победная шайба была заброшена из-под Макдэвида, который и в атаке своей команде особо не помогал. Так еще и в концовке не уследил за своим игроком.

Теперь Коннор Макдэвид в шаге от очередного вылета из Кубка Стэнли. А у нас есть повод порадоваться за Илью Михеева (правда, сегодня он не попал в состав), Никиту Задорова и Василия Подколзина.