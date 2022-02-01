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Сегодня, 06:45

Объявлен состав командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Официальный список участников командного турнира появился на сайте Олимпийских игр
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и Елена Ильиных.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Официальный список участников олимпийского командного турнира с датой публикации «1 февраля 2022» появился на сайте Олимпийских игр.

Однако он ничем не отличается от того, что был опубликован на сайте Международного союза конькобежцев в конце января и включает в себя всех заявленных в сборной фигуристов. Таким образом, конкретного состава на командный турнир не объявлено. Дедлайн по коротким программам наступает 3 февраля.

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От России заявлены:

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

В то же время сегодня в Пекине должны пройти первые тренировки командного турнира, и в зависимости от того, кто на них появится, можно делать выводы о составе. Первая тренировка запланирована на сегодня в 12:20 по московскому времени.

Подробно с составом участников России и других команд можно ознакомиться по ссылке.

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