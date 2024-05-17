Действует ли проклятие Севидовой? «Динамо» — в четырех очках от чемпионства
Прошлый тур РПЛ выдался невероятным: два главных претендента на золото — «Зенит» и «Краснодар» сенсационно проиграли, а «Динамо», уступая к 90-й минуте, вырвало победу в концовке встречи в Калининграде. И это развернуло турнирную ситуацию на 180 градусов. Теперь бело-голубые на первой строчке и считаются главными фаворитами. Достаточно набрать 4 очка в двух турах — дома с «Крыльями» и в гостях с «Краснодаром». Реально? Вполне. И это еще если конкуренты выиграют все свои оставшиеся матчи.
Кажется, меньше всего в золото «Динамо» верят... болельщики клуба. Уж им-то не знать, как может любимая команда лишить радости. 48 лет амбиций и высоких задач, а на выходе бело-голубые не только не брали за все это время золото, но даже и не претендовали на него всерьез за пару туров до конца с... 1986 года. Вечность.
Поклонники «Динамо» настолько привыкли к несбывшимся мечтам, что уже давно стали чемпионами по скептицизму. Многие реально верят в проклятие жены бывшего тренера команды Севидова, под руководством которого в последний раз было взято золото в 1976-м. По легенде она, напомню, после несправедливого увольнения супруга заявила, что «Динамо» никогда больше не станет первым.
Опасения усиливает то, что команда не напоминает машину. Победа в концовке над «Балтикой» — прекрасно, но не будем забывать, что калининградцы не только вели в счете к 90-й минуте, но и были заметно лучше оба тайма по качеству футбола. Так что уверенности нет даже в победе над «Крыльями», в Краснодар пока и не заглядываем.
В общем, в 29-м туре в любом случае что-то прояснится, однако мало шансов, что определится обладатель трофея. Слишком многое должно сойтись — победа бело-голубых, дружная потеря очков «Зенитом» в Грозном и «Краснодаром» в Сочи. Но если невероятный сезон вдруг завершится такой фантастической концовкой, то болельщики одного московского клуба точно сойдут с ума.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4