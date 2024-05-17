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Сегодня, 19:30

Действует ли проклятие Севидовой? «Динамо» — в четырех очках от чемпионства

«Динамо» находится в четырех очках от чемпионства
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Смогут ли футболисты «Динамо» снять проклятие жены Александра Севидова?
Фото ФК «Динамо» / Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики пока не верят.

Прошлый тур РПЛ выдался невероятным: два главных претендента на золото — «Зенит» и «Краснодар» сенсационно проиграли, а «Динамо», уступая к 90-й минуте, вырвало победу в концовке встречи в Калининграде. И это развернуло турнирную ситуацию на 180 градусов. Теперь бело-голубые на первой строчке и считаются главными фаворитами. Достаточно набрать 4 очка в двух турах — дома с «Крыльями» и в гостях с «Краснодаром». Реально? Вполне. И это еще если конкуренты выиграют все свои оставшиеся матчи.

&laquo;Динамо&raquo; надо набрать четыре очка в&nbsp;двух матчах, чтоб стать чемпионом России. «Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два матча до конца

Кажется, меньше всего в золото «Динамо» верят... болельщики клуба. Уж им-то не знать, как может любимая команда лишить радости. 48 лет амбиций и высоких задач, а на выходе бело-голубые не только не брали за все это время золото, но даже и не претендовали на него всерьез за пару туров до конца с... 1986 года. Вечность.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поклонники «Динамо» настолько привыкли к несбывшимся мечтам, что уже давно стали чемпионами по скептицизму. Многие реально верят в проклятие жены бывшего тренера команды Севидова, под руководством которого в последний раз было взято золото в 1976-м. По легенде она, напомню, после несправедливого увольнения супруга заявила, что «Динамо» никогда больше не станет первым.

Опасения усиливает то, что команда не напоминает машину. Победа в концовке над «Балтикой» — прекрасно, но не будем забывать, что калининградцы не только вели в счете к 90-й минуте, но и были заметно лучше оба тайма по качеству футбола. Так что уверенности нет даже в победе над «Крыльями», в Краснодар пока и не заглядываем.

Муми Нгамале, Константин Тюкавин и&nbsp;Даниил Фомин как никогда близки к&nbsp;чемпионскому титулу. Станет ли «Динамо» чемпионом уже в этом туре? Как изменятся расклады в борьбе за выживание?

В общем, в 29-м туре в любом случае что-то прояснится, однако мало шансов, что определится обладатель трофея. Слишком многое должно сойтись — победа бело-голубых, дружная потеря очков «Зенитом» в Грозном и «Краснодаром» в Сочи. Но если невероятный сезон вдруг завершится такой фантастической концовкой, то болельщики одного московского клуба точно сойдут с ума.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
6
13
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

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