Кондратюк сделал чисто все элементы на тренировке перед Олимпиадой

Российский фигурист Марк Кондратюк сделал четыре прыжковых элемента вместо семи в прогоне под музыку на тренировке Олимпиады.

Марк сделал четверной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Все элементы были исполнены чисто.

Кондратюк является главным претендентом на участие в командном турнире среди мужчин от России.

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

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