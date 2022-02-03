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Сегодня, 04:57

Кондратюк сделал чисто все элементы на тренировке перед Олимпиадой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк сделал четыре прыжковых элемента вместо семи в прогоне под музыку на тренировке Олимпиады.

Марк сделал четверной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Все элементы были исполнены чисто.

Кондратюк является главным претендентом на участие в командном турнире среди мужчин от России.

Камила Валиева. Фигурное катание в Пекине-2022: расписание командного турнира

Соревнования в рамках командного турнира начнутся 4 февраля. Одиночницы представят короткие программы 6 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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