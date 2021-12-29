Отменяйте МЧМ! Такой турнир нам не нужен

У сборной России — один положительный тест, из-за него нам засчитают техническое поражение от Словакии.

МЧМ в Эдмонтоне окончательно превращается в фарс. Не прошло и суток с момента отмены матча США — Швейцария из-за двух положительных тестов, выявленных в составе американцев, как коронавирус ударил по матчу Финляндия — Чехия. На этот раз в качестве пострадавших выступили не только чехи, но и, к сожалению, сборная России. Причем «заболевшим» оказался абсолютно лучший игрок нашей команды Матвей Мичков, который еще во вторник был вполне здоров и буднично забивал швейцарцам.

Этой ночью мы записывали большое интервью с нападающим сборной России Никитой Гуслистовым. Об американской беде нападающий «Северстали», разумеется, уже был в курсе. Поэтому я первым делом задал самый насущный вопрос в свете последних событий: не потряхивает ли его перед ежедневным тестированием и не боится ли он получить положительный результат?

Никита дипломатично ответил, что у него нет никаких опасений, и сказал, что сдача утреннего ПЦР за два сезона давно уже стала обыденностью, как поход на завтрак или чистка зубов. Однако если в случае положительного теста в КХЛ наш центрфорвард еще стопроцентно сыграет, то МЧМ навсегда ограничится двумя матчами со Швецией и Швейцарией. И думается, что он немного лукавил. Ну или до конца не осозновал, что под машину абсурда можно попасть, даже будучи привитым или уверенным в своем состоянии. Так или иначе, вряд ли он мог предположить, что через несколько часов его команда станет участником ада в прямом эфире.

Глядя на все это представление с техническими поражениями, которые не щадят никого и влияют на турнирные расклады, хочется сказать только одно — отменяйте турнир и заканчивайте этот театр абсурда. За последнее десятилетие в России на фоне победы в Баффало сформировался свой культ МЧМ. Может, и не такой сильный, как в Канаде, но все же новогодний турнир, собирающий лучших юниоров планеты, у нас в стране ждут всю первую половину сезона и искренне любят.

Но нынешний МЧМ — это уже не праздник, а сплошной кабинетный цирк. И, разумеется, искренняя боль от осознания того, что молодые пацаны, многие из которых могут прикоснуться к этому чуду всего один раз в жизни, вместо лучшего турнира в мире получают только страх, недопонимание, постоянную нервотрепку и слезы. Сейчас они не веселятся, как это советуют им делать судьи перед стартовым вбрасыванием, а живут лишь с одной мыслью: «Только бы не стать следующим и не лишить остальных пацанов мечты».

А самое главное, что за весь этот хаос ответственна «кристально чистая» организация под названием Hockey Canada, которая вместе с национальным канадским медиагигантом TSN из-за наличия договора о регулярном проведении МЧМ на родине хоккея вылезла в обход очереди и прошлой зимой забрала турнир у Шведского хоккейного союза. Вот только, как выяснилось, «колхоз» — понятие международное, и канадская федерация оказалась не в состоянии обеспечить вменяемую организацию соревнования в, безусловно, не самых простых условиях.

О чем говорить, если официальный вещатель откровенно наплевал на группу, в которой не играет сборная Канады, и показывает хоккей из Ред-Дира чуть ли не от бортов, а пресс-служба местной федерации не может банально организовать нормальный звук на пресс-конференциях — сейчас каждое общение с игроками через Zoom похоже на игру в «Крокодила», где зачастую ты должен по губам понять, что говорят хоккеисты, и с трудом слышишь вопросы североамериканских коллег из зала.

Организаторы искренне считают, что принятых мер и нового ковид-протокола было достаточно для безопасного и спокойного проведения турнира. Они нацепили на руки игроков, тренеров и персонала специальные браслеты, которые отслеживают их местонахождение и не позволяют покидать отель под угрозой огромных штрафов, каждый день мучают участников утренними тестами и не делают никаких исключений даже тем, кто привит сертифицированной в Канаде вакциной.

Но при всем этом ИИХФ в тандеме с канадскими функционерами не стали полностью выкупать отель в Ред-Дире, где играет сборная России, и изолировать команды от случайных гостей, как в прошлом году. А если верить нашим источникам, то вчера сборная Швейцарии пришла на ужин, а попала на... грандиозную свадьбу, из-за которой хоккеистам пришлось питаться в номерах. Прелесть! Не правда ли?