«В сборной США все разгневаны». Что говорят о техническом поражении американской молодежки

Игроки, сдавшие положительный тест, не испытывают симптомов ковида.

Издание Daily Faceoff рассказало о состоянии игроков молодежной сборной США, в составе которой были выявлены два случая заражения коронавирусом: «Источник в сборной США сообщил, что все в команде чувствуют себя замечательно, то есть не испытывают симптомов. Все игроки вакцинированы, это было обязательным условием для въезда в Канаду».

Известный инсайдер Боб Маккензи подтвердил эту информацию: « Оба игрока, сдавшие положительный тест, не испытывают симптомов. Вчера вечером сборной США сказали, что один из их вратарей сдал положительный тест, а вскоре выяснилось, что положительный тест сдал и один нападающий. Утром этих двух игроков и их соседей по номеру изолировали в четырех отдельных номерах. Остальная команда села на карантин в своих номерах, ожидая результатов новых тестов. Все в сборной сдали новые тесты, результаты должны быть на следующий день. Следующий раунд тестов сдадут утром в день матча со Швецией, результаты придут до 16.00. Чтобы США разрешили сыграть со Швецией, игроки должны сдать по два отрицательных теста. Что случится, если будут еще положительные тесты?

Не все тесты одинаковы. Если положительными окажутся тесты первых двух игроков, это угрожает сборной США в меньшей степени, чем если будут новые положительные тесты. В этом случае ИИХФ соберет медицинский комитет, который определит, как это может повлиять не только на сборную США, но и на Швецию. В сборной США разгневаны, ведь они говорят, что игроки следовали протоколам МЧМ ».

01.01.2022 | США U20 - Россия U20

«Конечно, мы этого не ожидали. Впрочем, вы же видите, что происходит во всем мире. Команды приехали в Альберту в середине декабря, после того как омикрон начал широко распространяться. Даже если у нас был бы «пузырь», с вирусом было бы сложно бороться. Мы надеялись, что сможем провести весь турнир без отмены или переноса матчей, но надо понимать, что арену и отель невозможно полностью закрыть от внешнего мира. Вирус очень быстро распространяется», — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Член совета Международной федерации хоккея Хейкки Хиетанен выразил мнение, что похожая ситуация может произойти даже в финале.