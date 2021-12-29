Если МЧМ все же не отменят (а это вряд ли), то как России спастись от вылета? Все расклады

С США брать очки обязательно.

Матч молодежной сборной России против Словакии на МЧМ не состоится из-за случая коронавируса в нашей команде. Нашей команде засчитано поражение со счетом 0:1.

Теперь таблица группы В выглядит следующим образом:

Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3

Россия — 3 (3), 7-9

США — 3 (2), 4-3

Швейцария — 3 (2), 3-4

Словакия — 3 (3), 3-6

Оставшиеся матчи:

30 декабря — Швеция — США;

31 декабря — Словакия — Швейцария;

1 января — Швейцария — Швеция, США — Россия.

Вероятно, расклады считать смысла уже нет — турнир, судя по текущим событиям, может быть в ближайшее время отменен. Неизвестно, состоится ли сегодняшняя игра Швеция — США, так как пока непонятно, выйдут ли американцы с карантина.

Если предположить, что хоккей все же будет, то что ждет Россию?

1. Худший вариант — это, само собой, поражение (или еще один технарь) от американцев. Если Россия закончит группу с 3 очками, то 5-е место и вылет с турнира очень вероятны. Это случится, если швейцарцы наберут хотя бы очко в двух оставшихся матчах.

2. Поражение в овертайме/по буллитам — тоже плохо, но чуть лучше. Тогда мы вылетим, если швейцарцы обыграют словаков в овертайме/по буллитам или словаки победят, но швейцарцы за два матча наберут два очка.

3. В случае победы (любой) Россия почти наверняка попадет в плей-офф. Если в основное время — точно, если в овертайме/по буллитам, то расклад для вылета малореальный. Он таков: США побеждают Швецию, Словакия — Швейцарию, а Швейцария — Швецию, причем все матчи заканчиваются в основное время. Или два последних — с такими же исходами, но в дополнительное. Такое Россию тоже не устроит.