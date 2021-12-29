Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Команды
Статьи   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Молодые словаки — уже не слабаки. России предстоит битва с поколением, способным превзойти Шатана и Хару

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 18:45
Словацкие хоккеисты. Фото IIHF
Словацкие хоккеисты. Фото IIHF
Теги:
В этой сборной играют дети известных словацких хоккеистов, когда-то выступавших в КХЛ. И играют не по блату.
Словакия&nbsp;&mdash; Россия. Словакия — Россия: матч на МЧМ-2022. Онлайн-трансляция

Команда-династия

Сборная Словакии, против которой россияне проведут третий матч в группе, — команда-династия. Некоторые фамилии из ее состава знакомы тем, кто следил за КХЛ и суперлигой. За словаков играют сыновья хоккеистов, засветившихся в разных годы в российских клубах, — Ян Лашак, Райн Петровицки, Максим Штрбак. Мог пополнить их ряды Оливер Штумпел. Но сын экс-форварда «Барыса» Йозефа Штумпела, запомнившегося игрой деревянной клюшкой, когда появились композитные варианты, не попал в окончательный состав.

Максим Штрбак — единственный, кто пошел по стопам отца и выбрал амплуа защитника. Лашак, папа которого играл в воротах за «Атлант», «Спартак» и «Амур», ушел в нападение. Отец Петровицки, заскочивший на два неполных сезона в рижское «Динамо», — форвард, но Райн решил попробовать себя в обороне. Штрбак-младший продолжает семейные традиции, и совсем скоро ему предстоит сдерживать атаки россиян, за которые в том числе отвечает Олег Знарок. Тренер, которого его отец называл лучшим за свою карьеру.

Штрбак-старший приехал в Россию по ходу сезона-2001/02. Его пригласил один из лидеров суперлиги — «Локомотив», где он стал системообразующим игроком обороны. За недолгий отрезок в Ярославле словацкий защитник вошел в клубную историю. Мартин забил золотой гол в овертайме решающего матча финала с «Ак Барсом» и подарил железнодорожникам чемпионство. Штрбак забрасывал редко, но очень метко.

Правда, в Ярославле словак не задержался — после Нового года с ним расстались, что вызвало обиду у защитника. Позднее он поиграл за ЦСКА и «Магнитку», а в КХЛ застал знарковский ХК МВД. Фактурный защитник отлично вписался в подмосковную команду и помог дойти до финала плей-офф. Где снова встретился с «Ак Барсом», но на этот раз не получилось ни золотого гола, ни кубка. Впрочем, рабоче-крестьянский ХК МВД вместе со Штрбаком сотворил одну из главных сенсаций в истории лиги. Обыграть их в плей-офф смогла только команда Зинэтулы Билялетдинова.

Штрбак свободно владел русским языком, который он изучал еще в школьные годы, и быстро освоился в России. Отважный и харизматичный защитник, пугающий соперников суровым видом при росте 191 см, становился своим в любом коллективе. Посмотрите, как Лео Комаров и Мартин интервьюировали друг друга, и поймете, что словак — компанейский мужик.

Штрбак-старший завершил карьеру после сезона-2015/16. После чего помогал Мирославу Шатану комплектовать сборную Европы на Кубок мира-2016, а последние три года работает в тренерском штабе молодежной сборной Словакии. Кому, как не Мартину, известна психология русских хоккеистов. Не сомневаюсь, что он точно даст пару советов Максиму, как сыграть против россиян.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20
Хоккеисты молодежной сборной России. Три проблемы России на МЧМ. Что может помешать молодежке завоевать медали

Талантливое поколение словаков

Сыну Мартина только в апреле исполнилось 16 лет. Чтобы выделяться в таком возрасте на МЧМ, необходим или дикий талант, или внушительные габариты. Сам факт, что Иван Фенеш включил Максима в окончательный состав, говорит о многом. По таланту сын ничуть не уступает папе и, возможно, даже превзойдет его успехи за океаном. Штрбак-старший не закрепился в НХЛ, отыграв только пять матчей за «Лос-Анджелес» и 44 за «Питтсбург». Максим, который выходит на драфт в 2023 году, по оценкам скаутов, претендует на второй раунд. Сейчас он лучший защитник страны, которого могут выбрать клубы НХЛ.

МЧМ-2022 для Штрбака-младшего складывается с переменным успехом. Неизвестно, сколько времени на льду тренеры доверят защитнику против россиян. Папина протекция не помогла ему присесть на лавку со шведами, когда Максим отыграл только четыре смены. А третий период досматривал со скамейки. Для сравнения: против американцев Штрбак провел 12 минут (17 смен), четырежды попал в створ и заблокировал три броска. Правда, после его ошибки на чужой синей линии соперники чуть было не организовали четвертый гол — привоз Максима исправил партнер Симон Бекар.

Чтобы сдерживать соперников, которые старше на два-три года, Штрбаку не хватает габаритов. Игровое мышление, поставленное катание, координация, работа клюшкой — по остальным компонентам он полностью соответствует уровню МЧМ. Недаром парня 2005 года рождения пригласили в молодежную команду «Йокерита», которая выступает в сильнейшей лиге Финляндии до 20 лет.

Матвей Мичков и&nbsp;Александр Овечкин на&nbsp;МЧМ. Мичков идет по пути Овечкина? Как Ови играл на МЧМ в 17 лет

Словаки привезли в Канаду сильнейший состав за последние годы. В стране подрастает талантливое поколение, некоторые хоккеисты могут выйти на топ-уровень НХЛ. Дворски, Слафковски, Хромяк, Немец — обязательно обратите внимание на этих парней в матче с Россией.

По играм против Швеции и США все поняли, что легкая прогулка команде Сергея Зубова не светит. Примечательно, что на последнем Кубке Глинки/Гретцки именно словацкие юниоры добрались до финала, где их остановила сборная Владимира Филатова. Не сомневаюсь, что многим из того состава хочется отомстить русским за разгром в решающем матче.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников до 16 января
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде