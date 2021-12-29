Молодые словаки — уже не слабаки. России предстоит битва с поколением, способным превзойти Шатана и Хару
Команда-династия
Сборная Словакии, против которой россияне проведут третий матч в группе, — команда-династия. Некоторые фамилии из ее состава знакомы тем, кто следил за КХЛ и суперлигой. За словаков играют сыновья хоккеистов, засветившихся в разных годы в российских клубах, — Ян Лашак, Райн Петровицки, Максим Штрбак. Мог пополнить их ряды Оливер Штумпел. Но сын экс-форварда «Барыса» Йозефа Штумпела, запомнившегося игрой деревянной клюшкой, когда появились композитные варианты, не попал в окончательный состав.
Максим Штрбак — единственный, кто пошел по стопам отца и выбрал амплуа защитника. Лашак, папа которого играл в воротах за «Атлант», «Спартак» и «Амур», ушел в нападение. Отец Петровицки, заскочивший на два неполных сезона в рижское «Динамо», — форвард, но Райн решил попробовать себя в обороне. Штрбак-младший продолжает семейные традиции, и совсем скоро ему предстоит сдерживать атаки россиян, за которые в том числе отвечает Олег Знарок. Тренер, которого его отец называл лучшим за свою карьеру.
Штрбак-старший приехал в Россию по ходу сезона-2001/02. Его пригласил один из лидеров суперлиги — «Локомотив», где он стал системообразующим игроком обороны. За недолгий отрезок в Ярославле словацкий защитник вошел в клубную историю. Мартин забил золотой гол в овертайме решающего матча финала с «Ак Барсом» и подарил железнодорожникам чемпионство. Штрбак забрасывал редко, но очень метко.
Правда, в Ярославле словак не задержался — после Нового года с ним расстались, что вызвало обиду у защитника. Позднее он поиграл за ЦСКА и «Магнитку», а в КХЛ застал знарковский ХК МВД. Фактурный защитник отлично вписался в подмосковную команду и помог дойти до финала плей-офф. Где снова встретился с «Ак Барсом», но на этот раз не получилось ни золотого гола, ни кубка. Впрочем, рабоче-крестьянский ХК МВД вместе со Штрбаком сотворил одну из главных сенсаций в истории лиги. Обыграть их в плей-офф смогла только команда Зинэтулы Билялетдинова.
Штрбак свободно владел русским языком, который он изучал еще в школьные годы, и быстро освоился в России. Отважный и харизматичный защитник, пугающий соперников суровым видом при росте 191 см, становился своим в любом коллективе. Посмотрите, как Лео Комаров и Мартин интервьюировали друг друга, и поймете, что словак — компанейский мужик.
Штрбак-старший завершил карьеру после сезона-2015/16. После чего помогал Мирославу Шатану комплектовать сборную Европы на Кубок мира-2016, а последние три года работает в тренерском штабе молодежной сборной Словакии. Кому, как не Мартину, известна психология русских хоккеистов. Не сомневаюсь, что он точно даст пару советов Максиму, как сыграть против россиян.
Талантливое поколение словаков
Сыну Мартина только в апреле исполнилось 16 лет. Чтобы выделяться в таком возрасте на МЧМ, необходим или дикий талант, или внушительные габариты. Сам факт, что Иван Фенеш включил Максима в окончательный состав, говорит о многом. По таланту сын ничуть не уступает папе и, возможно, даже превзойдет его успехи за океаном. Штрбак-старший не закрепился в НХЛ, отыграв только пять матчей за «Лос-Анджелес» и 44 за «Питтсбург». Максим, который выходит на драфт в 2023 году, по оценкам скаутов, претендует на второй раунд. Сейчас он лучший защитник страны, которого могут выбрать клубы НХЛ.
МЧМ-2022 для Штрбака-младшего складывается с переменным успехом. Неизвестно, сколько времени на льду тренеры доверят защитнику против россиян. Папина протекция не помогла ему присесть на лавку со шведами, когда Максим отыграл только четыре смены. А третий период досматривал со скамейки. Для сравнения: против американцев Штрбак провел 12 минут (17 смен), четырежды попал в створ и заблокировал три броска. Правда, после его ошибки на чужой синей линии соперники чуть было не организовали четвертый гол — привоз Максима исправил партнер Симон Бекар.
Чтобы сдерживать соперников, которые старше на два-три года, Штрбаку не хватает габаритов. Игровое мышление, поставленное катание, координация, работа клюшкой — по остальным компонентам он полностью соответствует уровню МЧМ. Недаром парня 2005 года рождения пригласили в молодежную команду «Йокерита», которая выступает в сильнейшей лиге Финляндии до 20 лет.
Словаки привезли в Канаду сильнейший состав за последние годы. В стране подрастает талантливое поколение, некоторые хоккеисты могут выйти на топ-уровень НХЛ. Дворски, Слафковски, Хромяк, Немец — обязательно обратите внимание на этих парней в матче с Россией.
По играм против Швеции и США все поняли, что легкая прогулка команде Сергея Зубова не светит. Примечательно, что на последнем Кубке Глинки/Гретцки именно словацкие юниоры добрались до финала, где их остановила сборная Владимира Филатова. Не сомневаюсь, что многим из того состава хочется отомстить русским за разгром в решающем матче.
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