«Панарин перевернул свою жизнь в финале МЧМ за 15 минут. Только чемпионов любят и помнят». Интервью с лидером молодежной сборной

Через три дня стартует МЧМ. Нападающий сборной России Данила Юров поделился мыслями о невероятной значимости турнира, взрослении, мечтах и главном сопернике — Канаде.

Данила Юров

Нападающий. Родился 22 декабря 2003 года в Челябинске.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга».

Карьера в КХЛ: «Металлург» (2020 — н.в.).

Достижения: победитель Мирового кубка вызова-2019, серебряный призер ЮЧМ-2021.

Данила Юров — новая звездочка российского хоккея. Форвард, отметивший накануне 18-летие, уже забросил две шайбы в КХЛ и получает игровое время в «Металлурге» — топ-клубе лиги, который возглавляет таблицу. МЧМ в Канаде — первый для Юрова. В интервью «СЭ» Данила рассказал о подготовке к турниру, впечатлениях от сезона в «Магнитке», предстоящем драфте и жизненных принципах.

Подготовка к МЧМ

— Как обстановка в сборной после карантина?

— Мы тренируемся на льду четвертый день, работаем над тактикой, подтягиваем разные игровые ситуации. За это время мы стали одной семьей и готовы идти за золотом.

— Какой распорядок дня у команды?

— Подъем у нас в 8.30, потом завтрак. После него — лед и зал в гостинице.

— Насколько суровые ограничения в гостинице?

— Правила странные, сам не до конца понимаю их. Нам раздали браслеты, которые отслеживают наши передвижения. Живем все по одному. Рекомендовано свести все контакты к минимуму. Все отслеживается по камерам. Стараемся не привлекать лишнего внимания к нашей сборной.

— Вам сказали, что будет, если нарушить правила? Штраф? Отстранение?

— Да, нам прислали пункты, где прописаны хорошие цифры за нарушения.

— В долларах?

— В швейцарских франках.

— Иван Дидковский рассказывал, что во время перелета пересмотрел сериал «Бригада». Вас фильмы или сериалы в свободное время не увлекли?

— Да, смотрел сериалы и фильмы, старался читать статьи.

— Статьи про хоккей?

— Про все. И о культуре, и о науке, и спорте — все, что попадается в новостях. Надо же себя чем-то занять.

— На ЮЧМ-2021 условия проживания были другие?

— Да. Сейчас карантин прошел легче, питание было лучше. Плюс послекарантинные меры не такие суровые, как в Америке. Тогда у нас был строгий «пузырь». Столовая по расписанию, не разрешали спокойно перемещаться по этажам.

— Сейчас вы можете собраться вместе только в столовой и тренажерном зале?

— Да, чтобы не нарваться на штрафы. Неизвестно, чем все это закончится. Может быть, выпишут не только денежный штраф, но и карантин дополнительный.

— 22 декабря — ваш день рождения. Это самый необычный день рождения на вашей памяти?

— Да. Меня поздравляли уже с 12 дня по эдмонтоновскому времени, когда у нас еще было 21 декабря. Непривычно. Получается, что день рождения у меня идет два дня.

— Получится как-то отметить?

— Через начальника команды попросил, чтобы привезли торты. Других вариантов нет. Немного проставлюсь перед командой.

— А сладкое не запрещено в сборной?

— Я согласовал это с главным тренером и доктором, все легально.

Данила Юров. Фото IIHF

Надо вернуть канадцам должок

— Какие мысли перед товарищеской игрой с Канадой?

— Это будет хорошая проверка для обеих сборных. Наиграем тактические моменты, которые нарабатывали в течение двух с половиной недель. Изначально планировались две товарищеские игры. Думаю, так нам было бы проще войти турнир, но как есть, так есть.

— Для вас канадцы — особенный соперник, который может преподнести сюрпризы, или они уже изучены вдоль и поперек?

— Они во всех возрастах особенные соперники. Неизвестно, чего от них ждать. Понятно, что у финнов больше акцент на оборону, у шведов — на контроль шайбы, у чехов — силовой хоккей. А канадцы и американцы могут сыграть по-разному. У каждого возраста свои козыри. Неизвестно, чего ждать от них на турнире.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

— Канадцы играют дома, они фавориты турнира. Присутствует волнение?

— Волнение, наверное, бывает, когда выходишь на арену. Она будет забита, все будут кричать «Канада!». Сейчас волнения нет, отношусь спокойно. Это не первый матч с Канадой, уже проникся этим противостоянием. Все будет нормально.

— Доводилось до этого играть против канадцев на их льду?

— Да, на Кубке вызова, который проходил в Канаде. Тогда зрителей пришло не очень много, но поддержка была на их стороне. Мандраж был неприятный.

— Есть ли личная мотивация — отомстить канадцам за поражение в финале ЮЧМ-2021?

— Естественно. Надо вернуть им должок.

— Какой урок вынесли из того поражения в финале?

— Канадцев не надо бояться. В них нет ничего особенного. Такие же люди, как и мы. Все представляют их как машину, но мы не хуже их. У нас подбор игроков на одном уровне с Канадой. Каждая тройка может решить момент, все сбалансированно. Нам по силам обыграть их.

— Следили за составами соперников? Кого у тех же канадцев можете выделить?

— Не особо следил. Знаю, что у канадцев один парень мог поехать из «Коламбуса», но его решили оставить в НХЛ. Знаю, что Мэйсон Мактавиш играл в «Анахайме» и его отдали в лигу Онтарио. Знаю, что будет Оуэн Пауэр. По остальным сборным удивлений нет, все на месте и у финнов, и шведов.

— У канадцев хвалят Шейна Райта.

— Да, мы с ним пересекались дважды — на Кубке вызова и на ЮЧМ.

— Он на самом деле так хорош?

— Да, у него хорошее катание и игровое мышление. Если бы он не был хорош, наверное, он бы нам дубль в финале не забил. Будем интересно против него сыграть.

— У сборной новый штаб и главный тренер — Сергей Зубов. На чем делается акцент в тренировках?

— Все поставлено на сбалансированную игру. Нет такого, что мы просто вбрасываем шайбу и бежим за ней. Строгая защита. Каждый знает, что где делать. В атаке — полное творчество, при этом все должны играть слаженно.

— Много ли было тактических собраний?

— За сбор у нас было 7-8 собраний. Так и должно быть. Мы приехали сюда ради одной цели. Все должно быть отточено до малейших аспектов. За ошибки будут наказывать. Одна ошибка может привести к поражению, которое лишит нас золотых медалей.

— В штабе работает другой известный тренер — Олег Знарок. Что он вам подсказывает?

— Он работает с нападающими и защитниками. У него огромный опыт — он выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду. Весь тренерский штаб доносит до нас свои изюминки, о которых мы не догадывались, и помогает становиться лучше.

— Летом вы поработали на турнире в Сочи с Игорем Ларионовым. Его подход похож на то, что в сборной создал Сергей Зубов?

— Да, больше схожи. Они много лет отыграли в НХЛ, у них энхаэловский хоккейный менталитет. Много общего в отношении к делу, как все до нас доносят.

Сергей Мозякин и Данила Юров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Металлург»

— Что изменилось для вас во втором сезоне в КХЛ?

— Изменился календарь, стало больше игр. За три месяца — около 35 матчей. Из-за этого изменилась подготовка, сборы были тяжелее. Нужны силы, чтобы справляться с графиком.

— А повышенное внимание со стороны журналистов и болельщиков чувствуете?

— Нет, на это не обращаю внимания.

— Илья Воробьев часто говорил, что вас надо аккуратно подводить к составу, чтобы избежать травм. Насколько эти опасения оправданы? Вы готовы выдерживать взрослый уровень?

— Взрослый уровень отличается от молодежки. Все игроки опытные. Сказывается, что в каких-то моментах они сильнее. Иногда, когда я иду играть в тело, мне бывает больно. Они просто выставят мне плечо навстречу. Они не сдвигаются с места, а я падаю. Это палка о двух концах. Можно кричать во все горло, что я хочу играть. Мне дадут сыграть, но я получу нелепую травму. После этого, возможно, моя карьера пойдет вниз. К этому надо относиться спокойно. Легко потерять то, что имеешь. Доверие тренеров надо завоевать. Я еще молодой, вся карьера впереди. Гнаться за своими амбициями сейчас неправильно. Надо ко всему относиться с умом.

— А помните какой-то силовой прием, после которого поняли, что такое уровень КХЛ?

— Да. Это было в прошлом сезоне в матче с «Динамо». Только я принимаю шайбу, как передо мной Хиетанен появляется. Он разбудил меня. Дыхание немного сбилось. Неприятное столкновение.

— Вы его не видели?

— Видел. Пас пришел так, что деваться было некуда. Либо отдавать шайбу ему и отходить в сторону, либо принимать ее и пропускать дальше, чтобы она вышла из зоны. Я выбрал второй вариант.

— На вас давит, что в каких-то матчах вас могут выпустить на две минуты, а остальное время проведете на лавке?

— В прошлом году было тяжело, сейчас — привык. Понимаю, что через эти две минуты я должен завоевать 12, 14, 16. Цель одна — развиваться с каждым днем. Надо настроить себя на работу.

— В каких компонентах вы добавили за год в КХЛ?

— Научился выдерживать силовую борьбу, добавил в игровых аспектах, особенно в защите, в понимании игры. Могу где-то замедлить себя, чтобы обойти защитника, или нырнуть на свободный лед. Опыт, который я получаю второй год, откладывается в голове и помогает становиться лучше. Но останавливаться на этом нельзя. Надо развиваться.

— Тревожит мысль, что в этом сезоне пока идете без очков в КХЛ? Хотя в прошлом году забили два гола с учетом плей-офф.

— В прошлом году была другая ситуация. Я забил, когда половина игроков основы болела. Я не уезжал в сборную, а постоянно тренировался с командой. Было лучшее взаимопонимание с партнерами. Сейчас я дважды уезжал в сборную — в ноябре на 3,5 недели и сейчас на 1,5 месяца. Все равно ребята сыгрываются, лучше понимают друг друга, кто где открывается. Мне после сборной придется заново налаживать связь. Потому что в сборной одна связь с партнерами, в клубе — другая. Конечно, хочется набрать очки. Но раз не получается, надо еще больше выкладываться, и все придет.

— В матче с «Амуром» вас поставили в первое звено. Что почувствовали, когда узнали об этом?

— Почувствовал доверие тренерского штаба. Мне дали понять, что все в моих руках, если я буду работать. С утра я пришел на раскатку. Поздоровался с тренерским штабом, и мне сказали, что сегодня выхожу в первом звене. Сказали, что я хорошо сыграл в сборной и заслужил это место в матче с «Амуром».

— Не расстроились, когда во втором периоде вас убрали из первого звена? Ваша тройка смотрелась неплохо.

— Нет, понятно, что команде надо было побеждать. Как раз был небольшой спад, когда проиграли два или три матча подряд. Эти серии немного давят. Неприятно проигрывать несколько игр подряд. Одну-то неприятно проиграть, а несколько — тем более. Отнесся к этому с пониманием.

Данила Юров и Роман Романов. Фото IIHF

Лакросс

— Вас пробовали даже в центре. Насколько это тяжело — играть на этой позиции в 17 лет на взрослом уровне?

— Надо работать в две стороны — это самое главное. Когда центральный проваливается в углу и возвращается в оборону на место крайнего, им надо быстро поменяться позициями. У крайних нападающих другие задачи, они больше нацелены на атаку. Центр — это мозг пятерки. Если ты играешь в центре, значит, тебе доверяет тренер. От тебя требуется больше помогать в обороне. Центральный — это и третий защитник, и третий нападающий. Золотая середина.

— А на вбрасываниях было тяжело?

— Тяжело было с Патрисом Кормье. Но я выиграл у него одно вбрасывание из трех или четырех.

— В чем его особенность игры на точке?

— У него работает рычаг, когда берешь клюшку нижней рукой и верхней. За счет этого он давит двумя руками. Против него тяжело выигрывать на силу. Надо брать резкостью или хитростью. Такая техника у многих канадцев. Тот же Джош Карри старается выигрывать вбрасывания за счет рычага. Думаю, у них это закладывается с детской школы.

— Порадовались, когда получилось выиграть вбрасывание у Кормье?

— А я и не сразу понял это. Шайба отлетела в сторону. Потом посмотрел по статистике — засчитали вбрасывание мне.

— В сборной вы сыграете на фланге или в центре?

— Думаю, что на фланге.

— А где вам комфортнее?

— Конечно, на фланге. Для любого нападающего нет ничего лучше, чем играть крайнего. В атаке тебя не загоняют ни в какие рамки. Даже если ты провалишься, есть четыре партнера, которые подстрахуют тебя. На фланге играть легче, чем в центре. Я с детства играл на этой позиции.

— А когда вас начали пробовать в центре?

— Летом на товарищеской игре с «Сарматами». Егор Пензин получил травму, и некого было ставить в центр. Тренеры спросили меня, смогу ли сыграть. Я сказал, что смогу. Вышел почти на три периода. Сначала мне даже понравилось, а потом понял, какой объем работы надо выполнять. В центре надо приучаться играть с детства.

— Летом «Металлург» усилился мастеровитыми нападающими. Лайпсик, Майе — чему вы научились, глядя на них на тренировках?

— Их маневренности с шайбой, нестандартным решениям. Как они легко контролируют шайбу, делают «улитки».

— По контролю шайбы меня сильно впечатлил именно Лайпсик.

— Когда только начали тренироваться всей командой, я был в шоке от его умений. Двоих, троих может убрать на встречном движении. Это дорогого стоит. Если ты убрал одного или двоих, у атаки появляется преимущество — проще выйти из зоны.

— Николай Голдобин и Никита Коростелев устроили гонку по голам из-под ноги. Это сложный технический элемент? Пробовали его сделать?

— Иногда пытаюсь. Надо научиться делать быстрое движение клюшкой между ног. Поднимать шайбу легко. Надо быстро переносить клюшку, чтобы защитник не наложил свою.

— А лакросс-голы пробовали исполнять?

— Лакроссы пробовал чаще, чем голы из-под ноги. Но ты не можешь позволить себе сделать лакросс при минимальном счете. Соперника эта может разозлить. Тренер скажет, что за такое надо наказывать. Соперник полетит вперед, может сыграть грязно. Поэтому надо понимать, когда этот элемент использовать.

Данила Юров. Фото IIHF

Драфт

— Задумываетесь ли вы о драфте НХЛ?

— Пока стараюсь не думать об этом. Сейчас другие цели — золото МЧМ, мы его не выигрывали 11 лет. После турнира возвращаюсь в клуб и продолжаю работать. О драфте можно думать после завершения плей-офф. Сейчас все мысли о командных и личных целях.

— Преддрафтовые рейтинги попадаются на глаза?

— Мне лично только один раз в Instagram встретился рейтинг, где меня включили в топ-10 или топ-15 драфта. В основном об этом говорят папа с мамой либо друзья и родственники. Сам стараюсь не думать об этом. Понимаю, что это списки журналистов. У команд может быть другое мнение обо мне. Мне надо добавлять, чтобы получить более высокий номер на драфте.

— А папа и мама сильно следят за этим?

— Они побольше читают прессу. Папа смотрит эфиры «Спорт-Экспресса».

— Эфиры — это святое.

— Мама тоже следит за хоккейными новостями. Они, конечно, переживают за меня. Может быть, даже специально где-то ищут это. Я же стараюсь не обращать внимания.

— Разве похвала от журналистов, с которыми вы лично не знакомы, не добавляет мотивации?

— Возможно, но про нее надо быстро забывать. На этом жизнь не заканчивается. Сегодня я могу быть в чем-то лучше, но завтра кто-то за счет работы и скромности станет в разы лучше меня. Останавливаться в работе нельзя.

— Осознаете, что ближайший МЧМ, который проходит перед драфтом, может стать ключом к успешном будущему?

— Да, конечно. Все говорят, что молодежный чемпионат мира по интересу выше взрослого. Сюда приезжают амбициозные парни. Сыграть на МЧМ получается один, два, очень редко когда три раза за карьеру. Покажусь врунишкой, если скажу, что для меня нет разницы, как я сыграю. Конечно, хочется показать лучший хоккей, чтобы быть полезным для сборной и выиграть золото.

Взросление

— Вы поступили в этом году в университет?

— Нет, я поступил в колледж на физическую культуру. Чтобы потом работать тренером в КХЛ, ВХЛ или МХЛ, надо получить еще высшее образование.

— Как проходит обучение?

— В колледж смог прийти за семестр только один раз. Но задания стараюсь делать. Когда появится время, постараюсь закрыть долги. Сейчас благодаря технологиям есть образовательные порталы, где делаю задания. Не хочу, чтобы меня отчислили. Сами понимаете, куда ведет отчисление.

— Вам исполнилось 18 лет, вы играете в топ-клубе КХЛ. Какие мысли приходят с взрослением?

— Понимаю, что карьера очень короткая. Это кажется, что 15 лет — долго. А пролетит по щелчку пальцев. Надо бережно относиться к деньгам, к близким, друзьям. Всегда оставаться человеком, кем бы ты ни был. Не забывать тех, с кем ползал, кто водил тебя с четырех лет на тренировки, кто вставал ради тебя в 6 утра. Независимо от того, в какой лиге ты играешь, надо оставаться человеком и понимать, что можно покупать, а на что не нужно тратить деньги.

— Приведите примеры, на что не нужно тратить деньги?

— На тусовки, на игры. Да, я играю в ту же CS : GO , могу позволить что-то купить, но не понимаю, как можно на постоянной основе вкладывать нереальные суммы — 100 - 200 тысяч. Лучше пойти и купить маме шубу. Она будет в тысячу раз счастливее. И ты будешь смотреть на нее и радоваться, что твоя мама счастлива.

— Многих молодых игроков накрывает звездная болезнь с первыми серьезными контрактами. Дорогая одежда, дорогие рестораны.

— Надеюсь, со мной такого не будет. Одежда совсем не важна для меня. Мама возьмет за руку, пойдем с ней и купим то, что мне нужно. Не знаю, стоит говорить об этом или нет, но все деньги я отдаю родителям. Они отвечают за мою зарплату и лучше знают, как ее тратить. Мы распределили наш бюджет. Сильно палку не перегибаю с тратами.

— Сейчас вам исполнилось 18. Машиной еще не обзавелись?

— Еще нет.

— А на права отучились?

— Да, осталось только их получить.

— Есть автомобиль, от которого вы кайфуете?

— «Гелендваген» с кожаным салоном. Кто проводил детство во дворе, должен меня понять. Сериал «Бригада», фильм «Брат» — все оттуда идет.

— У вас есть страсть к скорости?

— Нет. Сколько примеров, когда скорость ни к чему хорошему не приводила. Самое главное в автомобиле — это комфорт. Сел за руль, десять минут — и ты на месте. Не ждешь такси по 10 - 15 минут, а доехал на своей машине со своей музыкой.

— Другой приятный бонус от 18-летия — замена маски на визор.

— Это не бонус.

— Почему? В визоре же удобнее?

— Удобнее, но я 14 лет играл в маске, привык к ней. Наверное, первое время буду идти в борьбу, не осознавая, что у меня визор, а не маска. Думаю, я хорошо получу за это время.

— А на МЧМ сыграете в маске?

— Да.

— Болельщики традиционно ждут золота от нашей молодежки. Ощущаете давление на вас?