Перед контрольным матчем Россия — Канада, который пройдет сегодня ночью, за два дня до старта МЧМ, рассказываем про тренера канадцев Дэйва Кэмерона

В Баффало Канада была почти идеальной

Когда канадская молодежка в далеком 2011-м в легендарном финале МЧМ в момент рассыпалась в начале третьего периода, ведя в счете 3:0, и проиграла золото не менее легендарной команде Валерия Брагина, казалось, что карьере коуча «Кленовых» Дэйва Кэмерона может прийти конец.

За полгода до турнира в Баффало бывший нападающий «Нью-Джерси» возглавил сборную U-20 в качестве одного из лучших юниорских тренеров страны. К тому моменту у Кэмерона было уже около 25 лет тренерского стажа, трехлетний опыт работы главным в АХЛ, золотая медаль МЧМ в качестве ассистента Пэта Куинна, а его «Миссисога» стала реальной силой в CHL. Поэтому никаких вопросов кандидатура уроженца Шарлоттауна не вызывала: Дэйв соответствовал главному и довольно прозрачному критерию, по которому Hockey Canada выбирает тренера молодежки, — он несколько лет был крайне успешен на молодежном уровне.

На МЧМ в США его команда с Кэйси Сизикасом, Шоном Кутюрье, Райаном Эллисом и Брейденом Шенном выглядела настоящей «Красной машиной». Причем не той, что рисуют чиновники в кабинетах, а той, которая создается за счет вменяемой тренерской работы. В группе канадцы стали только вторыми, уступив лишь шведам по буллитам, но, по по мнению многих экспертов, были лучшей командой турнира по организации игры — Кэмерон поставил команде быстрый хоккей с большим объемом катания, удушающим прессингом по всей площадке и вместе с помощниками заставил работать канадские спецбригады как дорогущие швейцарские часы.

После того как родоначальники хоккея в полуфинале разложили на атомы сборную США, североамериканская пресса окончательно влюбилась в нового коуча канадцев. Однако предприятие Кэмерона функционировало ровно до того момента, пока россияне в третьем периоде финального матча не включили режим берсерка — к русскому «а если покатим» он оказался не готов.

5 января 2011 года. Россия — Канада — 5:3. Фото Getty Images

В финале Кэмерон «поплыл» вместе со своими хоккеистами

До Баффало канадские журналисты были в курсе, что Кэмерон никогда не летит разносить раздевалку в перерывах и старается взять пятиминутную паузу, чтобы остыть и с холодной головой взять слово. Но, если верить инсайдеру Бобу Маккензи, после окончания второго периода и самоуспокоительных 3:0 на табло он будто бы почувствовал расслабон в головах у пацанов, уже мысленно представлявших себя с золотой медалью в зубах, и зашел в раздевалку сразу же после сирены, нарушив собственный принцип.

Как оказалось, не помогло. Увидев на 43-й минуте первый пропущенный от Артемия Панарина, Кэмерон будто бы поплыл вместе со своими хоккеистами. Уже через полчаса опытного канадца будут сжирать за слишком поздний таймаут (30 секунд Дэйв взял только после третьего гола сборной России) и решение оставить в воротах Марка Висентина, а его перспективы остаться тренером сборной на будущий год будут сведены к нулю.

«Я не взял тайм-аут после первой или второй шайбы, потому в перерыве сказал игрокам все, что мог бы сказать во время тайм-аута. Мы знали, что нам нужно делать, но мы просто этого не делали.

Со стороны всегда виднее. Говорят, время лечит, и я всегда верил в это, но этот матч потребует очень много времени на излечение ран. В этом нет никаких сомнений. Мне жалко ребят, они очень старались. После игры нам всем было тяжело, все были опустошены. Я сказал им, что когда пройдет время и будет не так больно вспоминать об этом, они поймут, что играли в очень хороший хоккей, и что бы там кто ни говорил, они могут собой гордиться. Этот турнир не так легко выиграть, и добраться до финала тоже не просто", — объяснялся на следующее утро тренер перед журналистами.

И как-то мимо всех нас прошлым летом прошел тот простой факт, что сборную Канады на предстоящем МЧМ будет возглавлять именно Кэмерон.

Дэйв Кэмерон. Фото Getty Images

После МЧМ Кэмерон пошел на повышение

Несколько удивительно, что после поражения от Брагина его карьера не просто не развалилась, а, напротив, поперла вверх. Вернувшись из сборной в клуб, он вместе с «Миссисогой» дошел до финала плей-офф юниорской лиги Онтарио. Причем сделал это вместе с Максимом Кицыным, который после МЧМ решил попробовать свои силы в OHL, и по стилю общения даже сравнивал канадца с Брагиным:

«Больше всего я был поражен профессионализмом Кэмерона. А когда Дэйв увидел меня в первый раз после чемпионата мира, он сказал мне: «Верни мне мою медаль!» Потом заулыбался и поздравил еще раз.

Несмотря на ситуацию, он всегда делает свою работу до конца. Играем с командой, которая преследует нас в таблице, говорит: надо победить, чтобы они близко не подобрались и не перегнали, что и понятно. Играем с последним местом: «Сегодня надо по-любому победить, чтобы все были уверены, что мы номер один в лиге, сегодня очень важный матч». И каждый раз разные вещи в этом роде. Пацаны выходят на лед и не оставляют никаких шансов. Его все уважали и верили ему. Мне он Брагина напомнил", — вспоминал сибиряк свою короткую поездку в Онтарио.

Но уже весной того же года Кэмерон стал помощником Пола Маклина в «Оттаве», а спустя несколько лет в середине сезона-2014/15 и сам возглавил «Сенаторз». Бывший ассистент знаменитого Моржа принял команду в декабре, когда «Сенаторы» шли на 21-м месте в лиге, и неожиданно для всех выдал мощную вторую половину регулярки, затащив ее на седьмое место «Востока». В плей-офф столичный клуб сразу же отлетел от «Монреаля», но этот результат устроил бывшего босса «Оттавы» Брайана Мюррея, который наградил временного тренера новым контрактом.

Однако в следующем сезоне прошлогодний спаситель провалился. «Сенаторз» как по щелчку начали просто отвратительно играть без шайбы и стали одной из самых пропускающих команд в лиге (5-е место), превратившись в абсолютного лидера НХЛ по количеству пропущенных бросков по своим воротам (в среднем 32). И в итоге от непопадания в плей-офф «Оттаву» не спас даже праймовый Крэйг Андерсон.

В какой-то момент хоккей Кэмерона стал настолько бестолковым и беззубым, что его в открытую начал критиковать владелец клуба Юджин Мельник. А после окончания регулярки канадский миллиардер и вовсе не стеснялся в выражениях, заявляя, что моментами «Оттава» Кэмерона «была похожа на любительскую команду», и окончательно приговорил его.

Дэйв Кэмерон. Фото Getty Images

Давно не работал с молодежью, а последние три года безуспешно тренировал в Австрии

Затем Дэйв пару лет ассистировал Глену Галуцену в «Калгари», до тех пор, пока на место второго не пришел Билл Питерс, и в 2018-м уехал работать в «Кэпиталз». Правда, не в Вашингтон, а в Вену. Чемпионом австрийской EBEL местные «столичные» за три сезона с ним так и не стали — ближе всех к трофею его команда была в сезоне-2018/19, но в финале «Кэпиталз» на минималках остановил «Клагенфурт» во главе со старым омским знакомым Петри Матикайненом. Однако отсутствие результата даже в Европе не помешало руководству «Оттавы 67» из юниорской лиги Онтарио достать Кэмерона с самой пыльной полки и назначить новым главным тренером, а Hockey Canada одномоментно с клубным назначением прошлым летом внезапно всучила ему сборную U-20, дав шанс на реванш.

Почему и за какие заслуги Кэмерон получил в руки Бедарда, Мактавиша и Райта вместе с шансом побороться за золото, не особо непонятно. Как минимум, потому что он на десяток лет выпал из молодежного хоккея, который за это время успел несколько раз поменяться, и сейчас его клуб идет только на 7-м месте в конференции. Ясно одно — у него точно будет дико желание поквитаться за 2011 год и взять свое первое золото в карьере в качестве главного тренера. А еще у канадца однозначно будет зуб на парней с двуглавым орлом на груди, с которыми хозяева турнира сыграют товарищеский матч 24 декабря. Впрочем, по-настоящему отомстить сборной России на предстоящем МЧМ Кэмерон сможет не раньше четвертьфинала.