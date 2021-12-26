В чем Мичков круче Овечкина? Сравниваем главных русских звезд старого и нового поколений

Разобрали игру двух российских снайперов.

Когда Александр Овечкин в далеком 2001-м в 16 лет дебютировал за основу московского «Динамо», все были уверены, что в России наконец-то появился игрок поколения. Своей игрой за «Вашингтон» воспитанник бело-голубых доказал, что ему не зря выдавали кучу авансов, и в конце концов превратился в величайшего снайпера современности, посягнув на рекорд Уэйна Гретцки. Долгое время казалось, что, когда звезда «Кэпиталз» уйдет на покой, у него не будет достойного преемника на посту первого хоккеиста страны. Но в 2020-м в хоккейный мир ворвался пермский уникум по имени Матвей Мичков, который в этом сезоне снес уже несколько рекордов Александра Великого и мгновенно был наречен наследником Овечкина.

Сейчас практически все убеждены, что нападающий СКА станет следующим топовым снайпером из России. Перед стартом МЧМ мы решили сравнить российских суперфорвардов и представителей двух совершенно разных поколений по шести основным для любого элитного нападающего компонентам. Конечно, Овечкин — лучший снайпер поколения, а Мичков — всего лишь юниор с полутора десятками матчей на взрослом уровне, но Матвею есть куда прогрессировать, а в чем-то он лучше Ови уже сейчас.

Бросок

Овечкин и Мичков: бросок. Фото «СЭ»

«Шайба после броска Овечкина летит не туда, куда она должна попасть. Это как в бейсболе, когда питчер бросает крученый мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полета сумасшедшая», — рассказывал бывший вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби.

«Его бросок похож на крученую подачу в бейсболе. Возможно, так происходит из-за специфического загиба крюка у его клюшки. Иногда шайба вдруг резко снижается в полете, сантиметров на 30-40. Или летит бабочкой. Бывает, что сначала она направляется в левую девятку, а потом меняет направление и попадает в сетку низом справа. Совершенно непредсказуемая траектория и огромная скорость», — вторил своему коллеге голкипер «Оттавы» Мэтт Мюррей.

«Справиться с ним тяжело. В нем очень много мощи. Многие ребята забивают за счет точности. Кто-то это делает благодаря скорости. Он же обладает комбинацией мощи и скорости, пусть даже он не всегда точен. После его бросков шайбы часто пролетают между рук и ног, потому что вратари пытаются их сомкнуть, но это очень сложно.

Очень часто ты думаешь: «Ага, я все контролирую». Но после его броска ты удивляешься и понимаешь, что это не так. Чтобы с ним справиться, надо четко занимать позицию. Если ты опоздал, то сделать сейв всегда сложно", — подытоживал впечатление Холтби и Мюррея легендарный Хенрик Лундквист в большом материале на официальном сайте НХЛ несколько лет назад.

Бросок Овечкина — это действительно феномен и главный скилл россиянина, благодаря которому он не так давно пробил отметку в 800 шайб в НХЛ и продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Подавляющую часть своих голов капитан «Вашингтона» штампует зубодробительным щелчком в одно касание из левого круга вбрасывания, который уже давно превратился из простой точки на площадке в его персональный офис.

Однако Александр Великий по-настоящему феноменален тем, что он может пулять абсолютно с любой позиции и абсолютно в любой ситуации. Мощи в его руках и корпусе столько, что не каждый полевой захочет помочь своему вратарю и лечь под его выстрел. Причем у главного преследователя Величайшего одинаково хорош как щелчок, так и кистевой. А главное — ему не нужно много времени для их подготовки. У тебя могут быть невероятно сильные руки и потрясающий бросок. Но если ты не умеешь здорово подстраиваться под передачи и быстро выпускать шайбу с крюка, то какой толк от твоей мощи?

Мичкова природа не наградила такой же врожденной силой. Но его выстрелы очень коварны благодаря потрясающей точности, которая позволяет ему реализовывать чуть ли не каждый свой голевой момент. В отличие от Овечкина, Матвей почти не бросает с дальних дистанций и старается пробиваться как можно ближе к воротам, находя для себя тепличные позиции. А еще вундеркинд куда чаще забивает хлестким кистевым и практически не использует щелчок.

Скорость / катание

Овечкин и Мичков: скорость / катание. Фото «СЭ»

По ходу естественного процесса старения Овечкин существенно начал терять в скорости и резкости. Но ни в юниорские годы, ни в какие-либо другие отрезки карьеры звезду «Кэпиталз» никто не обвинял в недостаточной динамичности. Воспитанник «Динамо» всегда считался достаточно взрывным хоккеистом с хорошим первым шагом и классным катанием, стиль которого тяжело повторить — иногда кажется, что у него стоят амортизаторы и он будто бы слегка пружинит, когда катит. А еще монструозные ноги по-прежнему позволяют ему много времени проводить в посадке. Но как бы годы ни старили Ови, иной раз он по-прежнему способен выдавать приличные спринты и не чурается на возврате отрабатывать в оборону, заставляя смотреть на него с раскрытом ртом.

А вот скорость и катание нападающего СКА практически ничем не выделяются — хотя и находятся на приличном уровне. Однако при не самой выдающейся скорости Матвей выглядит очень ярким и ловким, а поймать на силовой или припечатать его в борт нереально сложно. Коньком он владеет реально здорово, но это точно не то качество, которое делает Мичкова исключительным хоккеистом.

Силовая борьба

Овечкин и Мичков: силовая борьба. Фото «СЭ»

Сокрушительные силовые приемы стокилограммового Овечкина — отдельный вид искусства. Чего только стоит его легендарный хит на не менее легендарном Яромире Ягре в олимпийском Ванкувере. Жесткость — неотъемлемая часть стиля великого снайпера, за которую его ненавидят соперники. Причем вытрясать душу из взрослых мужиков он не боялся, даже будучи масочником. И как бы североамериканские эксперты во главе с Доном Черри на заре энхаэловской карьеры ни критиковали Ови за чрезмерную грубость, вычленить из ДНК русской звезды страсть к силовым так и не удалось.

И в силовом аспекте менее габаритный Мичков точно уступает груде мышц под восьмым номером. Однако не стоит думать, что Матвей самоустраняется от борьбы и боится быть расколотым. Напротив, несмотря на еще мальчишескую «физику», он не отлетает от более крупных оппонентов как от стены и сам не упустит возможность приложить кого-нибудь. Но делает это куда реже, чем действующий царь НХЛ.

Oct 28, 2020 MHL: Motya Michkov hit on Gutik pic.twitter.com/S1E7Ye6cIG — HockeyRU20 (@HockeyRU20) October 28, 2020

Голевое чутье / чтение игры

Овечкин и Мичков: голевое чутье / чтение игры. Фото «СЭ»

«Он может создать гол из ничего, из какой-то простой ситуации. Даже если у него особо нет моментов, то он хоп — и две забивает. Практически все свои моменты реализует», — объяснял исключительность Мичкова его партнер по клубу и юниорской сборной Федор Свечков.

Порой Матвей действительно выжимает максимум при минимуме моментов — его реализация поражает. Иногда, наблюдая за Мичковым, ловишь себя на мысли, что он не делает ничего особенного и не выделяется каким-то одним качеством. Но тут он появляется из тени и забивает на ровном месте. Причем зачастую это делает в ситуациях, когда, казалось бы, ничего не предвещает гола: за счет грамотного выбора позиции, отменного чтения игры и банальной чуйки. И если первые компонент можно приобрести, то со вторым и третьим все просто — либо они у тебя есть, либо их нет.

Да, чуйкой на гол обладают многие звездные форварды. Но у воспитанника «Молота» и «Локомотива» она находится на каком-то запредельном уровне. Мичков чувствует ситуации, которые могут закончиться голом, так же, как элитная немецкая овчарка за километры чувствует сверток с героином. И этот дар по-настоящему роднит его с Овечкиным, который знает, куда придет шайба, раньше, чем кто-либо другой. Без шестого чувства великий снайпер никогда бы не отправился в погоню за, казалось бы, вечным рекордом. Сравнивать, у кого оно лучше, — все равно что выбирать, кого ты любишь больше: маму или папу. Поэтому в этом пункте должен быть абсолютный паритет.

Техника / быстрота работы рук

Овечкин и Мичков: техника / быстрота работы рук. Фото «СЭ»

«Конечно же, я был впечатлен. Любому сложно забить такой гол в матче. У Мичкова быстрые руки, много мастерства», — не так давно восхищался чудо-шайбой Матвея в ворота сборной Швеции главный тренер «Тре Крунур» Юхан Гарпенлев.

Молодо, дерзко и ЛАКРОССОМ — Матвей Мичков забрасывает самый молодой гол в истории национальной сборной ?

?#ЛигаСильных pic.twitter.com/wFkzupGfBu — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 13, 2021

Эксперты и по ту, и по эту сторону океана просто в восторге от того, как быстро работают кисти пацана, который не так давно поставил лакросс-голы на конвейер. А один из анонимных скаутов в интервью Sports Illustrated и вовсе сравнил его Павлом Дацюком, заявив, что у уральца такие же чудо-руки, как у Волшебника. Во многом благодаря им Мичков способен обыгрывать защитников даже на ограниченном пространстве и при плотной опеке.

Поэтому в этом компоненте сравнение точно не в пользу Овечкина, которого никогда не считали слишком рукастым нападающим, способным регулярно чертить шедевры и обыгрывать на тоненького. Хотя в начале своего пути в НХЛ 36-летний резидент Арлингтона куда чаще полагался на мягкие кисти, нежели сейчас.

Действия в обороне

Овечкин и Мичков: игра в обороне. Фото «СЭ»

«Я хочу, чтобы Ови играл более ответственно. Сейчас в его игре много прокатов без напряжения. Частично это пошло от него самого, частично — от предыдущего тренерского штаба. Я хочу, чтобы его игра давала нам максимальные шансы на победу. В том числе и в обороне», — рассказывал экс-коуч «Вашингтона» Барри Тротц на одной из первых пресс-конференций в качестве босса «Столичных».

Fantastic back checking by Alex Ovechkin to take a scoring chance away from Cam Atkinson#Flyers #BringItToBroad pic.twitter.com/y2QSGN9u3x — Brodes Media (@BrodesMedia) November 6, 2021

Овечкин никогда не был нападающим, дико полезным в своей зоне. Поэтому, когда в разные периоды карьеры он играл чересчур пассивно в отборе или проваливался позиционно, тренеры «Кэпиталз» в основном закрывали глаза на его минусы. В конце концов, базовая комплекция одного из величайших снайперов в истории хоккея по определению не должна предусматривать какой-то потрясающий набор оборонительных навыков. Но это не значит, что капитану «Вашингтона» перманентно позволялось кататься на прямых ногах и смотреть, как его объезжают нападающие соперника. Он никогда не отлынивал от помощи защитникам и вратарю, но зачастую именно ограниченный оборонительный потенциал не позволял сыграть лучше в той или иной ситуации. И в столице США всегда это понимали.

Аналогичная история и с пермским Next One. Статус главного юниора страны не дает ему никакого освобождения от работы в своей зоне, но тренеры молодежных команд СКА стараются не загружать его оборонительной рутиной, хотя и ситуативно используют его в меньшинстве. Мичков хорошо дружит с рабочей этикой, но в Петербурге наверняка понимают, что перегружать свой бриллиант и требовать от него качественной пахоты в обороне не стоит.