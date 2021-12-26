В чем Мичков круче Овечкина? Сравниваем главных русских звезд старого и нового поколений
Когда Александр Овечкин в далеком 2001-м в 16 лет дебютировал за основу московского «Динамо», все были уверены, что в России наконец-то появился игрок поколения. Своей игрой за «Вашингтон» воспитанник бело-голубых доказал, что ему не зря выдавали кучу авансов, и в конце концов превратился в величайшего снайпера современности, посягнув на рекорд Уэйна Гретцки. Долгое время казалось, что, когда звезда «Кэпиталз» уйдет на покой, у него не будет достойного преемника на посту первого хоккеиста страны. Но в 2020-м в хоккейный мир ворвался пермский уникум по имени Матвей Мичков, который в этом сезоне снес уже несколько рекордов Александра Великого и мгновенно был наречен наследником Овечкина.
Сейчас практически все убеждены, что нападающий СКА станет следующим топовым снайпером из России. Перед стартом МЧМ мы решили сравнить российских суперфорвардов и представителей двух совершенно разных поколений по шести основным для любого элитного нападающего компонентам. Конечно, Овечкин — лучший снайпер поколения, а Мичков — всего лишь юниор с полутора десятками матчей на взрослом уровне, но Матвею есть куда прогрессировать, а в чем-то он лучше Ови уже сейчас.
Бросок
«Шайба после броска Овечкина летит не туда, куда она должна попасть. Это как в бейсболе, когда питчер бросает крученый мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полета сумасшедшая», — рассказывал бывший вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби.
«Его бросок похож на крученую подачу в бейсболе. Возможно, так происходит из-за специфического загиба крюка у его клюшки. Иногда шайба вдруг резко снижается в полете, сантиметров на 30-40. Или летит бабочкой. Бывает, что сначала она направляется в левую девятку, а потом меняет направление и попадает в сетку низом справа. Совершенно непредсказуемая траектория и огромная скорость», — вторил своему коллеге голкипер «Оттавы» Мэтт Мюррей.
«Справиться с ним тяжело. В нем очень много мощи. Многие ребята забивают за счет точности. Кто-то это делает благодаря скорости. Он же обладает комбинацией мощи и скорости, пусть даже он не всегда точен. После его бросков шайбы часто пролетают между рук и ног, потому что вратари пытаются их сомкнуть, но это очень сложно.
Очень часто ты думаешь: «Ага, я все контролирую». Но после его броска ты удивляешься и понимаешь, что это не так. Чтобы с ним справиться, надо четко занимать позицию. Если ты опоздал, то сделать сейв всегда сложно", — подытоживал впечатление Холтби и Мюррея легендарный Хенрик Лундквист в большом материале на официальном сайте НХЛ несколько лет назад.
Бросок Овечкина — это действительно феномен и главный скилл россиянина, благодаря которому он не так давно пробил отметку в 800 шайб в НХЛ и продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Подавляющую часть своих голов капитан «Вашингтона» штампует зубодробительным щелчком в одно касание из левого круга вбрасывания, который уже давно превратился из простой точки на площадке в его персональный офис.
Однако Александр Великий по-настоящему феноменален тем, что он может пулять абсолютно с любой позиции и абсолютно в любой ситуации. Мощи в его руках и корпусе столько, что не каждый полевой захочет помочь своему вратарю и лечь под его выстрел. Причем у главного преследователя Величайшего одинаково хорош как щелчок, так и кистевой. А главное — ему не нужно много времени для их подготовки. У тебя могут быть невероятно сильные руки и потрясающий бросок. Но если ты не умеешь здорово подстраиваться под передачи и быстро выпускать шайбу с крюка, то какой толк от твоей мощи?
МАТВЕЙ. МИЧКОВ. ЧТО. ТЫ. ТВОРИШЬ.— СКА-1946 (@ska1946) November 20, 2021
ПОКЕР!!!
7:2! pic.twitter.com/sLkQEya4sx
Мичкова природа не наградила такой же врожденной силой. Но его выстрелы очень коварны благодаря потрясающей точности, которая позволяет ему реализовывать чуть ли не каждый свой голевой момент. В отличие от Овечкина, Матвей почти не бросает с дальних дистанций и старается пробиваться как можно ближе к воротам, находя для себя тепличные позиции. А еще вундеркинд куда чаще забивает хлестким кистевым и практически не использует щелчок.
Скорость / катание
По ходу естественного процесса старения Овечкин существенно начал терять в скорости и резкости. Но ни в юниорские годы, ни в какие-либо другие отрезки карьеры звезду «Кэпиталз» никто не обвинял в недостаточной динамичности. Воспитанник «Динамо» всегда считался достаточно взрывным хоккеистом с хорошим первым шагом и классным катанием, стиль которого тяжело повторить — иногда кажется, что у него стоят амортизаторы и он будто бы слегка пружинит, когда катит. А еще монструозные ноги по-прежнему позволяют ему много времени проводить в посадке. Но как бы годы ни старили Ови, иной раз он по-прежнему способен выдавать приличные спринты и не чурается на возврате отрабатывать в оборону, заставляя смотреть на него с раскрытом ртом.
А вот скорость и катание нападающего СКА практически ничем не выделяются — хотя и находятся на приличном уровне. Однако при не самой выдающейся скорости Матвей выглядит очень ярким и ловким, а поймать на силовой или припечатать его в борт нереально сложно. Коньком он владеет реально здорово, но это точно не то качество, которое делает Мичкова исключительным хоккеистом.
Силовая борьба
Сокрушительные силовые приемы стокилограммового Овечкина — отдельный вид искусства. Чего только стоит его легендарный хит на не менее легендарном Яромире Ягре в олимпийском Ванкувере. Жесткость — неотъемлемая часть стиля великого снайпера, за которую его ненавидят соперники. Причем вытрясать душу из взрослых мужиков он не боялся, даже будучи масочником. И как бы североамериканские эксперты во главе с Доном Черри на заре энхаэловской карьеры ни критиковали Ови за чрезмерную грубость, вычленить из ДНК русской звезды страсть к силовым так и не удалось.
И в силовом аспекте менее габаритный Мичков точно уступает груде мышц под восьмым номером. Однако не стоит думать, что Матвей самоустраняется от борьбы и боится быть расколотым. Напротив, несмотря на еще мальчишескую «физику», он не отлетает от более крупных оппонентов как от стены и сам не упустит возможность приложить кого-нибудь. Но делает это куда реже, чем действующий царь НХЛ.
Oct 28, 2020 MHL: Motya Michkov hit on Gutik pic.twitter.com/S1E7Ye6cIG— HockeyRU20 (@HockeyRU20) October 28, 2020
Голевое чутье / чтение игры
«Он может создать гол из ничего, из какой-то простой ситуации. Даже если у него особо нет моментов, то он хоп — и две забивает. Практически все свои моменты реализует», — объяснял исключительность Мичкова его партнер по клубу и юниорской сборной Федор Свечков.
Порой Матвей действительно выжимает максимум при минимуме моментов — его реализация поражает. Иногда, наблюдая за Мичковым, ловишь себя на мысли, что он не делает ничего особенного и не выделяется каким-то одним качеством. Но тут он появляется из тени и забивает на ровном месте. Причем зачастую это делает в ситуациях, когда, казалось бы, ничего не предвещает гола: за счет грамотного выбора позиции, отменного чтения игры и банальной чуйки. И если первые компонент можно приобрести, то со вторым и третьим все просто — либо они у тебя есть, либо их нет.
Да, чуйкой на гол обладают многие звездные форварды. Но у воспитанника «Молота» и «Локомотива» она находится на каком-то запредельном уровне. Мичков чувствует ситуации, которые могут закончиться голом, так же, как элитная немецкая овчарка за километры чувствует сверток с героином. И этот дар по-настоящему роднит его с Овечкиным, который знает, куда придет шайба, раньше, чем кто-либо другой. Без шестого чувства великий снайпер никогда бы не отправился в погоню за, казалось бы, вечным рекордом. Сравнивать, у кого оно лучше, — все равно что выбирать, кого ты любишь больше: маму или папу. Поэтому в этом пункте должен быть абсолютный паритет.
Техника / быстрота работы рук
«Конечно же, я был впечатлен. Любому сложно забить такой гол в матче. У Мичкова быстрые руки, много мастерства», — не так давно восхищался чудо-шайбой Матвея в ворота сборной Швеции главный тренер «Тре Крунур» Юхан Гарпенлев.
Молодо, дерзко и ЛАКРОССОМ — Матвей Мичков забрасывает самый молодой гол в истории национальной сборной ?— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 13, 2021
?#ЛигаСильных pic.twitter.com/wFkzupGfBu
Эксперты и по ту, и по эту сторону океана просто в восторге от того, как быстро работают кисти пацана, который не так давно поставил лакросс-голы на конвейер. А один из анонимных скаутов в интервью Sports Illustrated и вовсе сравнил его Павлом Дацюком, заявив, что у уральца такие же чудо-руки, как у Волшебника. Во многом благодаря им Мичков способен обыгрывать защитников даже на ограниченном пространстве и при плотной опеке.
Поэтому в этом компоненте сравнение точно не в пользу Овечкина, которого никогда не считали слишком рукастым нападающим, способным регулярно чертить шедевры и обыгрывать на тоненького. Хотя в начале своего пути в НХЛ 36-летний резидент Арлингтона куда чаще полагался на мягкие кисти, нежели сейчас.
Действия в обороне
«Я хочу, чтобы Ови играл более ответственно. Сейчас в его игре много прокатов без напряжения. Частично это пошло от него самого, частично — от предыдущего тренерского штаба. Я хочу, чтобы его игра давала нам максимальные шансы на победу. В том числе и в обороне», — рассказывал экс-коуч «Вашингтона» Барри Тротц на одной из первых пресс-конференций в качестве босса «Столичных».
Fantastic back checking by Alex Ovechkin to take a scoring chance away from Cam Atkinson#Flyers #BringItToBroad pic.twitter.com/y2QSGN9u3x— Brodes Media (@BrodesMedia) November 6, 2021
Овечкин никогда не был нападающим, дико полезным в своей зоне. Поэтому, когда в разные периоды карьеры он играл чересчур пассивно в отборе или проваливался позиционно, тренеры «Кэпиталз» в основном закрывали глаза на его минусы. В конце концов, базовая комплекция одного из величайших снайперов в истории хоккея по определению не должна предусматривать какой-то потрясающий набор оборонительных навыков. Но это не значит, что капитану «Вашингтона» перманентно позволялось кататься на прямых ногах и смотреть, как его объезжают нападающие соперника. Он никогда не отлынивал от помощи защитникам и вратарю, но зачастую именно ограниченный оборонительный потенциал не позволял сыграть лучше в той или иной ситуации. И в столице США всегда это понимали.
Аналогичная история и с пермским Next One. Статус главного юниора страны не дает ему никакого освобождения от работы в своей зоне, но тренеры молодежных команд СКА стараются не загружать его оборонительной рутиной, хотя и ситуативно используют его в меньшинстве. Мичков хорошо дружит с рабочей этикой, но в Петербурге наверняка понимают, что перегружать свой бриллиант и требовать от него качественной пахоты в обороне не стоит.
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