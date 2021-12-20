МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет

Ответы на часто задаваемые вопросы о предстоящем соревновании в Канаде.

Когда и где пройдет МЧМ-2022 по хоккею: дата и место проведения

С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года пройдет молодежный чемпионат мира — 2022 по хоккею. Турнир состоится двух канадских городах: Эдмонтоне и Ред-Дире. На МЧМ-2022 сыграют 10 команд. Матчи пройдут на аренах «Роджерс Плэйс» и «Вестернер Парк Центриум».

Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в шведском Гетеборге, но соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса на 2024 год.

Формат МЧМ-2022 по хоккею: состав участников, группы турнира, плей-офф, правила начисления очков

На групповом этапе 10 команд разделены на две подгруппы и проведут матчи между собой по круговой системе. Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф. Худшие команды своих подгрупп сыграют в утешительном раунде в серии из двух побед. В 1/4 финала лучшие команды подгрупп сыграют с худшими, а вторые — с третьими местами. Матчи проходят на вылет. Победители полуфиналов играют в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место.

МЧМ-2022 по хоккею: участники

Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.

Группа B: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.

В случае победы в основное время команде будет начислено 3 очка. За победу в овертайме/серии буллитов — 2 балла. За поражение в овертайме/серии буллитов — 1 очко, за поражение в основное время — 0.

Состав молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею

23 ноября тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Сергеем Зубовым назвал окончательный состав на МЧМ-2022 по хоккею в Канаде.

Расширенный состав молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею

Вратари

· Ярослав Аскаров (СКА)

· Егор Гуськов («Локомотив»)

· Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ)

Защитники

· Владимир Грудинин (ЦСКА)

· Кирилл Кирсанов (СКА)

· Арсений Коромыслов (СКА)

· Никита Смирнов (СКА)

· Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)

· Никита Новиков («Динамо» М)

· Егор Савиков («Спартак»)

· Кирилл Стеклов («Витязь»)

Нападающие

· Иван Дидковский («Динамо» М)

· Никита Гуслистов («Северсталь»)

· Иван Зинченко («Витязь»)

· Дмитрий Злодеев («Спартак»)

· Василий Пономарев («Спартак»)

· Семен Демидов (СКА)

· Матвей Мичков (СКА)

· Федор Свечков (СКА)

· Кирилл Танков (СКА)

· Марат Хуснутдинов (СКА)

· Никита Чибриков (СКА)

· Александр Пашин («Салават Юлаев»)

· Павел Тютнев («Локомотив»)

· Данила Юров («Металлург» Мг)

Расписание матчей МЧМ-2022 по хоккею: когда играет сборная России и другие команды

Расписание и календарь матчей МЧМ-2022 по хоккею (время — московское):

26 декабря. Группа А. Финляндия — Германия (22.00)

27 декабря. Группа B. Россия — Швеция (00.30)

27 декабря. Группа А. Чехия — Канада (03.00)

27 декабря. Группа B. США — Словакия (05.30)

27 декабря. Группа А. Австрия — Финляндия (22.00)

28 декабря. Группа B. Россия — Швейцария (00.30)

28 декабря. Группа А. Германия — Чехия (03.00)

28 декабря. Группа B. Швеция — Словакия (05.30)

29 декабря. Группа B. Швейцария — США (00.30)

29 декабря. Группа А. Австрия — Канада (03.00)

29 декабря. Группа А. Финляндия — Чехия (22.00)

30 декабря. Группа B. Словакия — Россия (00.30)

30 декабря. Группа А. Канада — Германия (03.00)

30 декабря. Группа B. Швеция — США (05.30)

31 декабря. Группа А. Чехия — Австрия (00.30)

31 декабря. Группа B. Словакия — Швейцария (03.00)

31 декабря. ГруппаА. Германия — Австрия (22.00)

1 января. Группа B. Швейцария — Швеция (00.30)

1 января. Группа А. Канада — Финляндия (03.00)

1 января. Группа B. США — Россия (05.30)

Матчи 1/4 финала МЧМ-2022 пройдут 2 января, полуфинальные игры — 4 января. Встреча за 3-е место и финал состоятся 5 января.

27.12.2021 | Россия U20 — Швеция U20

Где смотреть трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею

«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею в Канаде. Видеотрансляции игр в прямом эфире покажет Первый канал. Их можно будет смотреть на ТВ, сайте и YouTube-канале.

Общее количество медалей по странам на МЧМ по хоккею: сколько раз побеждала сборная России

№ Страна Золото Серебро Бронза Всего медалей 1 Канада 18 10 5 33 2 Россия 4 10 9 23 СНГ 1 0 0 1 СССР 8 3 2 13 Общее 13 13 11 37 3 Финляндия 5 4 7 16 4 США 5 2 6 13 5 Швеция 2 11 6 19 6 Чехия 2 0 1 3 Чехословакия 0 5 6 11 Общее 2 5 7 14 7 Словакия 0 0 2 2 8 Швейцария 0 0 1 1

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Прогнозы на матчи МЧМ-2022 по хоккею: как сыграет молодежная сборная России

Букмекеры отдают небольшое преимущество молодежной сборной России по хоккею в первом матче с Швецией (27 декабря) в группе B МЧМ-2022. Коэффициент на успех команды Сергея Зубова — 2,26. Выигрыш шведов на линии оценивается в 2,38.

В матче Канада — Чехия (27 декабря) абсолютными фаворитами называются «Кленовые листья». Коэффициент на победу канадцев — 1,10, на чехов — 13,5.

Поставить на триумф американской молодежки в игре со Словакией можно с коэффициентом 1,10. Победу словаков можно взять за 13,5.