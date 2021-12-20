МЧМ-2022 по хоккею: основная информация о турнире. Календарь матчей, формат и кто сыграет
- Когда и где пройдет МЧМ-2022 по хоккею: дата и место проведения
- Формат МЧМ-2022 по хоккею: состав участников, группы турнира, плей-офф, правила начисления очков
- Состав молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею
- Расписание матчей МЧМ-2022 по хоккею: когда играет сборная России и другие команды
- Где смотреть трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею
- Общее количество медалей по странам на МЧМ по хоккею: сколько раз побеждала сборная России
- Прогнозы на матчи МЧМ-2022 по хоккею: как сыграет молодежная сборная России
Когда и где пройдет МЧМ-2022 по хоккею: дата и место проведения
С 26 декабря 2021 по 5 января 2022 года пройдет молодежный чемпионат мира — 2022 по хоккею. Турнир состоится двух канадских городах: Эдмонтоне и Ред-Дире. На МЧМ-2022 сыграют 10 команд. Матчи пройдут на аренах «Роджерс Плэйс» и «Вестернер Парк Центриум».
Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в шведском Гетеборге, но соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса на 2024 год.
Формат МЧМ-2022 по хоккею: состав участников, группы турнира, плей-офф, правила начисления очков
На групповом этапе 10 команд разделены на две подгруппы и проведут матчи между собой по круговой системе. Занявшие первые четыре места выходят в плей-офф. Худшие команды своих подгрупп сыграют в утешительном раунде в серии из двух побед. В 1/4 финала лучшие команды подгрупп сыграют с худшими, а вторые — с третьими местами. Матчи проходят на вылет. Победители полуфиналов играют в финале, а проигравшие — в матче за 3-е место.
МЧМ-2022 по хоккею: участники
Группа А: Канада, Финляндия, Германия, Чехия, Австрия.
Группа B: США, Россия, Швеция, Словакия, Швейцария.
В случае победы в основное время команде будет начислено 3 очка. За победу в овертайме/серии буллитов — 2 балла. За поражение в овертайме/серии буллитов — 1 очко, за поражение в основное время — 0.
Состав молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею
23 ноября тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Сергеем Зубовым назвал окончательный состав на МЧМ-2022 по хоккею в Канаде.
Расширенный состав молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею
Вратари
· Ярослав Аскаров (СКА)
· Егор Гуськов («Локомотив»)
· Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ)
Защитники
· Владимир Грудинин (ЦСКА)
· Кирилл Кирсанов (СКА)
· Арсений Коромыслов (СКА)
· Никита Смирнов (СКА)
· Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)
· Никита Новиков («Динамо» М)
· Егор Савиков («Спартак»)
· Кирилл Стеклов («Витязь»)
Нападающие
· Иван Дидковский («Динамо» М)
· Никита Гуслистов («Северсталь»)
· Иван Зинченко («Витязь»)
· Дмитрий Злодеев («Спартак»)
· Василий Пономарев («Спартак»)
· Семен Демидов (СКА)
· Матвей Мичков (СКА)
· Федор Свечков (СКА)
· Кирилл Танков (СКА)
· Марат Хуснутдинов (СКА)
· Никита Чибриков (СКА)
· Александр Пашин («Салават Юлаев»)
· Павел Тютнев («Локомотив»)
· Данила Юров («Металлург» Мг)
Расписание матчей МЧМ-2022 по хоккею: когда играет сборная России и другие команды
Расписание и календарь матчей МЧМ-2022 по хоккею (время — московское):
26 декабря. Группа А. Финляндия — Германия (22.00)
27 декабря. Группа B. Россия — Швеция (00.30)
27 декабря. Группа А. Чехия — Канада (03.00)
27 декабря. Группа B. США — Словакия (05.30)
27 декабря. Группа А. Австрия — Финляндия (22.00)
28 декабря. Группа B. Россия — Швейцария (00.30)
28 декабря. Группа А. Германия — Чехия (03.00)
28 декабря. Группа B. Швеция — Словакия (05.30)
29 декабря. Группа B. Швейцария — США (00.30)
29 декабря. Группа А. Австрия — Канада (03.00)
29 декабря. Группа А. Финляндия — Чехия (22.00)
30 декабря. Группа B. Словакия — Россия (00.30)
30 декабря. Группа А. Канада — Германия (03.00)
30 декабря. Группа B. Швеция — США (05.30)
31 декабря. Группа А. Чехия — Австрия (00.30)
31 декабря. Группа B. Словакия — Швейцария (03.00)
31 декабря. ГруппаА. Германия — Австрия (22.00)
1 января. Группа B. Швейцария — Швеция (00.30)
1 января. Группа А. Канада — Финляндия (03.00)
1 января. Группа B. США — Россия (05.30)
Матчи 1/4 финала МЧМ-2022 пройдут 2 января, полуфинальные игры — 4 января. Встреча за 3-е место и финал состоятся 5 января.
Где смотреть трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею
«СЭ» на своем сайте покажет онлайн-трансляции матчей молодежной сборной России на МЧМ-2022 по хоккею в Канаде. Видеотрансляции игр в прямом эфире покажет Первый канал. Их можно будет смотреть на ТВ, сайте и YouTube-канале.
Общее количество медалей по странам на МЧМ по хоккею: сколько раз побеждала сборная России
|
№
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего медалей
|
1
|
Канада
|
18
|
10
|
5
|
33
|
2
|
Россия
|
4
|
10
|
9
|
23
|
СНГ
|
1
|
0
|
0
|
1
|
СССР
|
8
|
3
|
2
|
13
|
Общее
|
13
|
13
|
11
|
37
|
3
|
Финляндия
|
5
|
4
|
7
|
16
|
4
|
США
|
5
|
2
|
6
|
13
|
5
|
Швеция
|
2
|
11
|
6
|
19
|
6
|
Чехия
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Чехословакия
|
0
|
5
|
6
|
11
|
Общее
|
2
|
5
|
7
|
14
|
7
|
Словакия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
8
|
Швейцария
|
0
|
0
|
1
|
1
Прогнозы на матчи МЧМ-2022 по хоккею: как сыграет молодежная сборная России
Букмекеры отдают небольшое преимущество молодежной сборной России по хоккею в первом матче с Швецией (27 декабря) в группе B МЧМ-2022. Коэффициент на успех команды Сергея Зубова — 2,26. Выигрыш шведов на линии оценивается в 2,38.
В матче Канада — Чехия (27 декабря) абсолютными фаворитами называются «Кленовые листья». Коэффициент на победу канадцев — 1,10, на чехов — 13,5.
Поставить на триумф американской молодежки в игре со Словакией можно с коэффициентом 1,10. Победу словаков можно взять за 13,5.
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