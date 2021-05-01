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«Лидеры «Магнитки» в хоккее дольше, чем я живу на свете». Он дебютировал в КХЛ в 16 лет, а сейчас рубится на ЮЧМ за сборную

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 16:00
Нападающий юниорской сборной России Данила Юров празднует заброшенную шайбу. Фото IIHF Нападающий юниорской сборной России Данила Юров (слева). Фото IIHF Нападающий юниорской сборной России Данила Юров (слева). Фото IIHF
Нападающий юниорской сборной России Данила Юров празднует заброшенную шайбу. Фото IIHF
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Интервью с одной из главных надежд российского хоккея Данилой Юровым, который мог уехать в Америку, но остался и не прогадал.
27&nbsp;апреля. Фриско. Россия U-18&nbsp;&mdash; США U-18&nbsp;&mdash; 7:6 ОТ.Лихой камбэк русских юниоров! Отыгрались с 1:5 и дожали американцев в овертайме

Сумасшедший матч с США

— Некоторые болельщики до сих пор не отошли от сумасшедшего камбэка с США. Уступали 1:5, выиграли 7:6 в овертайме. Есть логическое объяснение такому ходу матча?

— Мы проявили волю и настоящий русский характер. Но после матча тренеры сказали, чтобы мы сразу его забыли. На следующий день была не менее тяжелая и важная игра с финнами. Поэтому от матча с США быстро отошли.

— То есть быстро уснули?

— Да. Пришел в гостиницу, поел, поговорил с родителями и лег спать.

— Как получилось, что американцы повели в четыре шайбы в начале второго периода?

— Это был первый матч на турнире. У многих перехлестнули эмоции, пошли невынужденные ошибки. Надо было играть с более холодной головой, больше шайб ловить на себя. Тогда, думаю, не было бы такого счета.

— Вернемся чуть назад — к товарищескому матчу с Белоруссией. Некоторых насторожила победа по буллитам. Почему не получилось выиграть увереннее?

— На юниорском чемпионате мира нет слабых команд. На белорусов настраивались так же, как и на американцев. Понимали, что мы Россия и всем хочется нас обыграть. И белорусы, конечно, горели желанием сделать это. Хоть они и наши друзья, все равно для них это был принципиальный матч. Немного сказалась пауза без игр — первый период дался тяжело. Когда уже вошли в игровой ритм, получилось вырвать победу.

— Если сравнить матчи с финнами и американцами, против кого было труднее играть?

— Наверное, против финнов. Они были свежее американцев, бежали вперед. С ними было тяжело, особенно в третьем периоде, когда у них осталось больше сил. В плане защиты у финнов тоже более организованная команда.

— То есть причина такого пассивного третьего периода с финнами — в нехватке сил и свежести соперника?

— Я бы не сказал, что мы потеряли игровой тонус или что-то в этом роде. Финнам хотелось совершить то, что мы сделали с американцами. Свои ошибки загубили нашу игру. Думаю, если бы мы сыграли проще, удержали бы эту победу.

За нами следят 150 миллионов

— Ваш финт перед голом Свечкова понравился всем. Тренеры одобряют такие нестандартные и рискованные решения?

— Если бы пас получился неточным или после этого финта пошла бы контратака на наши ворота, мне бы все равно прилетело. Если я уверен в своих силах и понимаю, что от финта не будет плохих последствий, конечно, это разрешается.

— После первых матчей кто-то из соперников удивил своим индивидуальным мастерством?

— У финнов — Брэд Ламберт. Работа с шайбой, катание, его руки — это что-то невероятное.

— Чувствуете повышенное внимание к себе на площадке со стороны соперников?

— Нет, мне не важно, следят за мной или нет. Стараюсь прежде всего играть на команду, за страну. За нами 150 миллионов человек — нужно защищать честь России. Совершенно не важно, как за кем индивидуально следят.

— В двух первых матчах у нас сыграли три вратаря. Чехарда голкиперов как-то влияет на игру команды?

— Не скажу, что это как-то влияет. Мы много тренировались и в Новогорске, и здесь. Уже привыкли друг к другу. Ротация вратарей — нормальный процесс. Кого поставят, с тем и будем играть и стараться победить.

— Почему было не так много осознанных входов в зону соперника? Входу через пас вы предпочитали простой вброс, особенно с американцами.

— Если мы забрасываем шайбу в зону и бежим за ней, защитники все равно будут ошибаться — они не роботы. Мы своей скоростью старались вынудить их ошибаться или удаляться. С американцами это получалось.

— Вы, как один из лидеров команды, чувствуете особую ответственность за результат? Все-таки у нас более атакующая сборная, и от того, сколько голов вы забьете, во многом и зависит исход.

— Нет, не чувствую. Если у меня не пойдет игра в атаке, буду отрабатывать в обороне. У нас есть еще три хорошие тройки, которые могут что-то создать и придумать. Я концентрируюсь только на командном результате.

— По трансляции заметил, что лед был не самого лучшего качество.

— Вода застывала слишком долго — за воротами ее было много. В остальном лед нормальный, играть можно. Списывать поражение на него — удел слабых.

Нападающий юниорской сборной России Данила Юров (слева). Фото IIHF
Нападающий юниорской сборной России Данила Юров (слева). Фото IIHF
30&nbsp;апреля. Фриско. Германия U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 1:6. Радость Матвея Мичкова после заброшенной шайбы.Русский юниор Мичков повторил крутое достижение Овечкина на ЮЧМ. Впереди — исторические рекорды Александра Великого

В "пузыре" не разрешено ничего

— Вы в этом сезоне играли в основе «Металлурга», помогали «Стальным Лисам» в МХЛ, сейчас, в конце апреля, защищаете честь страны на юниорском чемпионате мира. Нет усталости от хоккея?

— Нет. Хоккей — мое любимое дело, я занимаюсь им с четырех лет. Как от него можно устать, если я получаю кайф? Все нормально.

— Сильно волновались перед стартом ЮЧМ?

— Да, волнение было. Выходили на первую игру против американцев как на принципиальное противостояние. В номере лежал, все прокручивал, как и что может пойти. Но перед матчем отбросил все эти мысли и играл спокойно.

— Как устроена жизнь в «пузыре»?

— Запрещено практически все. Ходим только от арены до гостиницы. По другим номерам ходить нельзя, все отслеживается. Просто сидим по комнатам, питаемся и обратно.

— С едой-то проблем нет?

— Кстати, с питанием никаких проблем нет. Думал, что будет хуже, но все нормально.

— В номерах живете по одному?

— Нет, по двое. Я живу со Всеволодом Гайдамаком.

— Поздравили его с чемпионством «Авангарда»?

— Да.

— Он празднует победу в Кубке Гагарина?

— Он-то нет (улыбается).

— Морально обстановка в «пузыре» не давит?

— Мне как-то без разницы. Думаю, если бы не было этого «пузыря», я бы так же сидел в номере. У нас внизу отеля есть магазин. Можно спуститься и там что-то купить. На улицу, думаю, даже и не выходил бы. Сидел бы спокойно в номере и готовился к матчам.

— Как проводите свободное время?

— Играю в телефон, смотрю телевизор. Если становится скучно, могу книгу почитать — «Менялы» Артура Хейли.

- Знаю, что некоторые игроки на прошлом молодежном чемпионате мира специально удаляли социальные сети, чтобы не отвлекаться на них. Вы так не делали?

— Нет, а зачем? Если ты профессионал, это тебя не будет волновать. Ты спокойно откладываешь телефон и настраиваешься на игру. Не вижу смысла удалять страницы. Не обращаю внимание на то, что пишут в социальных сетях.

— Неужели не читаете и не смотрите комментарии про себя?

— А зачем? У меня есть родители, которые скажут мне все как есть. Смысл мне обращать на это внимание?

— Приз лучшего игрока матча в виде сапога — самый необычный, который вы получали?

— Один из. В Уфе вручали шапку — их национальный головной убор. А здесь я не понял, почему именно сапог.

— Техас, ковбои.

— Думаю, можно было придумать что-то поменьше и полегче.

— Сапог тяжелый?

— Да. Под него дали даже коробку. Сапог внутри тоже заполнен.

— Уже решили, как повезете его домой?

— Пока нет (улыбается). Наверное, положу в баул или как-нибудь разберу. Сапог снимается с деревянной подставки. Можно так провезти будет.

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Переход из Челябинска в «Магнитку»

— Вы начали заниматься хоккеем в челябинской школе Макарова, затем переехали вместе с семьей в Магнитогорск. Что подтолкнуло к смене школы?

— На тот момент мы посовещались с родителями и решили, что в Магнитке будет лучше для моего развития. Был интерес со стороны школы «Металлурга», был мой интерес перейти туда. Поэтому решили переехать в Магнитогорск.

— То есть «Металлург» на вас вышел или вы с родителями изучали этот вариант?

— Стечение обстоятельств. И мы хотели, и «Магнитка» тоже.

— Другие школы не рассматривали?

— Нет, в «Трактор» как-то не особо хотелось. В «Металлурге» созданы хорошие условия, можно было жить на базе. Решили поехать в Магнитогорск, но родители не захотели, чтобы я жил один. Поэтому со мной переехал папа.

— «Трактор» не пытался вас перехватить?

— Они, мне кажется, и не знали, что я перехожу. Не было серьезного интереса с их стороны. Уже потом, года через три, они пытались вернуть меня, но было уже поздно. Я не собирался туда возвращаться — не хотелось менять команду и предавать пацанов.

— В плане развития что вам дал переход в школу «Металлурга»?

— У меня были очень опытные тренеры, которые давали много советов. И Сергей Владимиров Кавунов, и Дмитрий Сергеевич Беленов сыграли большую роль в моем развитии. Их опыт очень мне помог. Прислушивался ко всем их советам. Благодаря им я и стал тем, кем являюсь сейчас.

— Когда только-только переехали в Магнитогорск, как вас приняли в команде? Косых взглядов не было?

— Нет, конечно. Нам было по 11—12 лет — совершенно не до этого было. Посмеяться и после школы пойти мячик попинать — все, что нужно в таком возрасте.

— Слышал, что после 11 класса вы хотели поступить в УралГУФК на тренера, но не сдали какой-то один предмет.

— Обществознание.

— Пробовать еще раз будете?

— Да, в конце июня буду пересдавать ЕГЭ.

— Поступление в вуз на тренера — страховка на будущее?

— Да, конечно. Никто не знает, что ждет меня завтра. Образование важно для каждого человека, чтобы не остаться в один день у разбитого корыта и потом заново не идти учиться. С образованием в любой момент можно подать заявление на работу. Это важная часть моей жизни — образование нужно получить сейчас.

Нападающий юниорской сборной России Данила Юров (слева). Фото IIHF
Нападающий юниорской сборной России Данила Юров (слева). Фото IIHF
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Дебют в КХЛ

— Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев говорил, что перед этим сезоном вы рассматривали вариант отъезда в Америку, но вас отговорили.

— Да, это правда. Ко мне был предметный интерес из Северной Америки.

— Почему решили остаться в «Металлурге»?

— Из-за ситуации с вирусом понял, что туда нет смысла ехать. Незнакомая страна, поселят к каким-то незнакомым людям. Толком не знаю языка. Как показала практика, сезон в той лиге, куда меня приглашали, даже не собираются начинать. Вместе с родителями решили, что в Магнитогорске есть все условия для моего развития.

— Что почувствовали, когда вас пригласили в основу «Металлурга»?

— Сначала даже не поверил. Я прошел сборы со взрослой командой, потом меня отдали обратно в молодежку. После первых двух игр начальник «Стальных Лисов» сказал, что я полечу с первой командой в Москву. Я ему не поверил. Захожу в самолет, а там такие мастера сидят. Потерялся немного.

— Автограф ни у кого не просили?

— Нет (улыбается).

— Как вас приняли в коллективе? Дедовщины не было?

— Только если в шутку первое время, а так все нормально.

— Часто получалось, что вас заявляли на матч, но выпускали буквально на несколько смен. Не расстраивались, когда не получалось сыграть?

— Немного расстраивался. Все-таки очень хотелось сыграть, но в то же время понимал, что в 16 лет еще никто не играет по 15—17 минут. Относился к этому с пониманием. Когда получал шансы, приходило облегчение, что выхожу на лед.

— Илья Воробьев говорил, что вас специально берегли от травм, поэтому редко выпускали в основе.

— Да, я понимаю, что кто-то весит 100 килограммов, а кто-то — еще больше. Меня, такого пацана, страшно выпускать.

— Но ведь у вас неплохие габариты.

— Все равно мужики есть мужики. Они в хоккее дольше, чем я живу. Надо с пониманием относиться к этому — ничего страшного нет.

— В одном из матчей за «Стальных Лисов» вы получили травму после столкновения с бортом. На видео все выглядело очень страшно. Что чувствовали в тот момент?

— Как только случился удар, я захотел встать, но не чувствовал ног. Потом уже в больнице более-менее встал на ноги. Но все равно получил ушиб, дня два-три была неприятная боль. Как только она прошла, вышел в зал, начал восстанавливаться. Приближался плей-офф, и я понимал, что, если я сейчас не сыграю, тяжело будет попасть в состав сборной.

— Вы готовы в будущем сезоне больше играть в основе «Металлурга» и держать уровень КХЛ? На взрослом уровне важна стабильность.

— Да, понимаю, что на таком уровне нужно держать планку. Как только закончится чемпионат мира, немного отдохну и буду готовиться к сезону. Нужно обрасти мясом, чтобы не было таких моментов, как в этом сезоне, когда меня отодвигали корпусом или рукой.

— То есть прежде всего нужно добавлять в габаритах?

— Да. Как бы я ни катался, какие бы ни были руки, если я буду легким и не смогу вести борьбу, грош цена такому хоккеисту. Такие хоккеисты сейчас никому не нужны.

— Одно время вас выпускали в тройке с Тэйлором Беком и Андреем Нестрашилом. С легионерами быстро нашли общий язык?

— Да, это два веселых парня, которые больше всех надо мной шутили. Не знаю позитивнее человека, чем Нестрашил. Все время улыбается, шутит. Тем более он еще по-русски разговаривает. Так что никаких проблем не было.

— Заметил, что сколько бы вы ни играли — одну смену или десять, — волнения на льду не было. Откуда черпали уверенность?

— Наверное, от того, что в начале января меня отдали в молодежку. Входил в ритм немного тяжело — все-таки давно не играл по 15—17 минут за матч. Как вошел в форму, понял, что могу играть вне зависимости от того, кто против меня. Выходил и делал то, что от меня просили.

— Считаю, что серию «Металлурга» и «Авангарда» нужно переиграть. С вами «Магнитка» победила 7:1, а без вас проиграла два матча. Вам хватило минуты и 33 секунд, чтобы забить будущему обладателю Кубка Гагарина.

— Сам не ожидал, что забью. Даже представить не мог, что все так произойдет.

— В чем все-таки сложность играть против «Авангарда»?

— Они много блокируют бросков. В шестом матче с ЦСКА их было 39. Они хорошо ведут борьбу, забивают трудовые голы и играют до конца вне зависимости от счета. Команда выполняет установку тренера — в этом их секрет успеха. Это, наверное, ключевое в хоккее. Кто выигрывает по заблокированным броскам, кто выигрывает единоборства, тот и забирает кубки.

— То есть вы не удивлены их победой?

— Немного удивлен. Думал, что ЦСКА победит — он три года был машиной. Не ожидал, что шестой матч финала так и закончится — 1:0.

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