Состав на МЧМ собран. Способен ли он выиграть золото в Канаде?

Тренерский штаб Зубова отказался от парней, играющих в Канаде, взял 10 человек из СКА и отцепил главного таланта «Авангарда»

Минус легионеры

Первое, на что обращаешь внимание, увидев состав новой молодежки, которая постарается впервые за 11 лет подарить стране золотые медали МЧМ, — это полное отсутствие «легионеров», выступающих в канадской CHL. И крайне забавно, что на недавней пресс-конференции Сергей Зубов на вопрос о том, кто из «североамериканцев» присоединится к команде на сборе в канадском Ред-Дире, лишь уклончиво ответил, что «за ними следят скауты из федерации», и отказался назвать потенциальных кандидатов в сборную.

Да, отношение ФХР к парням, предпочитающим развиваться в Канаде, в последнее время стало несколько предвзятым. Однако этой зимой российская молодежка впервые за 15 лет поедет рубиться за золото без представителей канадских юниорок.

Места в итоговом списке из 26 счастливчиков не нашлось ни участнику прошлого МЧМ защитнику Даниилу Чайке, который всегда был на первых ролях в юниорской сборной Сергея Голубовича, ни его коллеге по амплуа Яну Кузнецову, также успевшему почувствовать атмосферу мирового первенства в прошлом году и поигравшему в этом сезоне в АХЛ за фарм-клуб «Калгари».

Уже точно не полетят в Эдмонтон нападающие Даниил Гущин и Матвей Петров, зажигающие в юниорской лиге Онтарио. Причем второй в свой дебютный североамериканский сезон идет третьим в списке лучших бомбардиров OHL и не так давно был награжден за свою результативность трехлетним контрактом новичка от клуба Коннора Макдэвида. Но если Петров еще сможет сыграть на домашнем МЧМ в Новосибирске через год, то Гущин, к сожалению, уже никогда не станет частью лучшего турнира в мире.

По-хорошему, всех кандидатов Сергею Зубову нужно было осмотреть непосредственно на месте. С 16 по 25 декабря молодежка проведет сбор в Ред-Дире, по ходу которого должна сыграть два контрольных матчах, — а значит, у него точно была небольшая возможность немного подержать ребят в руках и оценить их на фоне костяка из Новогорска. И почему штаб сборной не дал пацанам шанса зацепиться за поездку на МЧМ — загадка абсолютно для всех.

Но, справедливости ради, уверенности в том, что парни из CHL будут на голову выше кого-то из финального ростера, нет. Миниатюрный игровичок Гущин откровенно пересидел в детской USHL, не став в прошлом году возвращаться в Россию, крайне блекло смотрелся летом на Sochi Hockey Open и тащит «Ниагару» уже в статусе переростка. Праворукий снайпер Петров вдрызг провалил серебряный ЮЧМ прошлой весной, выпав к концу турнира из топ-6 команды Альберта Лещева. Габаритный домосед Кузнецов потерялся на регулярке в АХЛ и сейчас поехал вариться со сверстниками в юниорскую лигу Квебека. Что до Чайки, то есть ощущение, что Даниил испортил свои отношения с ФХР, отказавшись приезжать на летний турнир к Игорю Ларионову из-за драфта, который... проходил онлайн. Тем не менее лишать их возможности показать себя — крайне сомнительное решение.

Справится ли Аскаров?

Удивляет ли вас, что в самолете до Альберты окажется сразу 10 представителей СКА? Очень-очень вряд ли — к таким вещам все уже давно привыкли. А вот непопадание в заявку одного из лучших игроков предстоящего драфта НХЛ Ивана Мирошниченко — маленький шок. Один из самых талантливых нападающих поколения крайне аморфно смотрится в ВХЛ с мужиками за «Омские Крылья», но на международных турнирах со сверстниками всегда выглядит доминирующим хоккеистом. И решение не брать его на МЧМ Зубов объяснил не самыми оптимальными физическими кондициями.

Однако куда больше беспокоит тотальное отсутствие праворуких хоккеистов после того, как вместе с топ-юниором «Авангарда» отсеяли нападающего «Динамо» Богдана Тринеева. Зачастую тренеры стараются уходить от вопроса про дефицит игроков с нужным хватом. Но очевидно, что это обстоятельство будет ограничивать вариативность большинства нашей молодежки и упрощать задачу оборонительным спецбригадам соперников. Впрочем, на МЧМ-2015 в Торонто проблема с исполнителями для «левого офиса» не помешала команде Валерия Брагина дойти до финала.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

Во вратарской линии все вполне ожидаемо. И здесь остается молиться на то, что в конце декабря произойдет чудесное преображение Ярослава Аскарова, для которого предстоящий МЧМ станет уже третьим, — в этом сезоне голкипер СКА выглядит невероятно слабо, и есть большие сомнения, что в нынешнем состоянии он на голову сильнее своих сменщиков в лице Егора Гуськова и Максима Моторыгина. По задаткам и потенциалу петербуржец — однозначно вратарь уровня НХЛ. Но чем он прямо сейчас лучше конкурентов за место первого номера?

В остальном же спорных моментов не так много. Питерское звено Хуснутдинов — Свечков — Мичков наверняка должно стать главной ударной силой в атаке. Тройка Тютнев — Пономарев — Пашин, собранная два года назад на победном Мемориале Глинки Сергеем Голубовичем, вполне может стать еще одним локомотивом, который будет нести команде золотые яйца. Да и за пределами топ-6 у Зубова будут не только работяги типа Никиты Гуслистова и Ивана Зинченко, но и технари Никита Чибриков с Данилой Юровым, способные заплести ноги и закружить голову кому угодно. Теперь вопрос лишь в том, хватит ли обновленному в третий раз за сезон тренерскому штабу молодежки опыта и знаний, чтобы собрать из россыпи дико талантливых пацанов единый кулак.

Состав сборной России на МЧМ:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба — «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все — СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).