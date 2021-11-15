Как забить лакросс-гол? И что может сделать вратарь? Разбираем перформанс Мичкова

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Виталий Самойлов — о суперголе 16-летнего форварда сборной России.

В субботнем матче Кубка Карьяла против Швеции Матвей Мичков забросил первую шайбу за взрослую сборную России. Сделал это 16-летний нападающий в фирменном стиле, сообразив лакросс-гол. Шайба отскочила Матвею на крюк — и он подумал: «А почему бы не закинуть ее в ближнюю «девятку»?» Мичков попробовал — и не прогадал. Трюк удался, аплодисменты Матвею, который теперь автор самого молодого гола в истории сборной.

Глядя на лакросс-гол Мичкова, задаешься вопросом: «А мог ли шведский вратарь не допустить его?» Разобрали эпизод вместе с олимпийским чемпионом, известным в прошлом голкипером сборной СССР, экс-тренером сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталием Самойловым.

К таким голам склонны творческие люди

— Вы были впечатлены, когда увидели лакросс-гол Матвея Мичкова?

— Да. Он забил с движения. Не как Гранлунд, например. К таким голам склонны творческие люди. У тех, кто таскает рояль, нет этой изюминки. Нестандартно действуют талантливые хоккеисты. Которые играют музыку не по нотам, а, как говорят в джазе, творят импровизацией. Эта импровизация на льду рождается за секунду. Когда шайба отскочила и встала на ребро, Мичков понял, что к нему идет защитник, и решил поднять шайбу на вытянутых руках и засадить ее в угол. Не просто так о Матвее говорят в последнее время. Человек талантливый. Придумал такой гол в доли секунды! Принял нестандартное решение и сделал красоту. Тем более с ходу. Мичков все сделал в движении, когда шайба, отскочив от борта, встала на ребро.

— Можно ли предъявить какие-то претензии вратарю?

— Все лакросс-голы, которые я видел, состоялись, когда вратари сидели «на горшке» возле штанги. Четырехугольник возле правого уха никак не закрыть в таком положении. Это все началось с Патрика Руа, который был ярым сторонником баттерфляя. Потом им начали злоупотреблять другие голкиперы. У тех тренеров вратарей НХЛ, которые сами играли и помнят другой хоккей, подопечные так не «валяются». Тренеры нового формата, многие из которых сами не играли, взяли это из низших американских лиг. Даже там, где играют с мячиком, — флорбол, где вратари вообще не встают с колен. Не умея кататься на коньках, вратари «пересиживают» у штанги. Так появилась целая плеяда людей, которые играют в таком стиле. Тренеры все время просят вратарей садиться. Сейчас постепенно это уходит из НХЛ, но еще остается у молодых парней.

— Можете привести примеры?

— Юнас Юханссон, который сейчас в «Колорадо», а раньше играл в «Баффало». Он подготовленный парень, читает игру, но пропускал много голов в ближний угол. Сейчас в «Колорадо» тренер избавил его от этого. Раньше он присаживался, как только человек получал шайбу в углу. Он и получал эти голы. После перехода в «Колорадо» такого безобразия нет. Он прекрасно катается. Да, иногда он присаживается, но он избавился от лишних «присадок», когда игрок только получал шайбу в углу. Он стоит в стойке, плечо закрывает ближнюю «девятку» намертво. Как тебе забить?

А если бы шведский вратарь стоял в той ситуации и смотрел назад через плечо? Мичков сделал шаг — а ты прижал плечо и все закрыл. Вратарь в такой позе даже не видел, что шайба на крюке у Матвея. Он заметил ее, когда Мичков поехал, — то есть самостоятельно выключил себя из игры. Он сидит, маска при контакте ее нижней части с нагрудником сокращает обзор. Внутренняя часть шлема закрывает правый глаз. Это одна из причин того, что многие вратари садятся, крутят головой, а повернуть ее до конца не могут. Поэтому голкипер и потерял этот момент. Он сыграл как мог по ситуации. Таких голов в мире забито чуть больше десяти. Вратарь сыграл так, как посчитал нужным. Тем более команда победила. Гол Мичкова все будут помнить, но вратарь-то выиграл матч.

— Связано ли появление лакросс-голов как раз со сменой вратарского стиля?

— Раньше представить такие голы было практически невозможно. Посмотрите, как вратари старой школы НХЛ играли в стойке. Обратите внимание, как перемещались от штанги к штанге. Меня известный в прошлом вратарь Виктор Афонин учил, как быстро и безопасно переместиться от штанги к штанге, чтобы тебе не забили «по-бобровски» в ближний угол. А сейчас голкипер, если игрок с шайбой закатывается за ворота, тут же садится к штанге и перемещается на коленях. Творческий игрок может этим воспользоваться: скинуть зрячий пас на пятак, и вратарь на коленях не может выдвинуться под бросок с «усов». Или забить тот же лакросс, или затолкать в ближний угол, если путь не перекроет защитник. Шведский вратарь уже сидел, когда Мичков даже не положил шайбу на крюк.

Раньше лакросс-гол могли не засчитать

— Вы говорили, что Хельмут Балдерис пробовал забивать такие голы на тренировках рижского «Динамо». У него получалось?

— Да, он пробовал на тренировках и двухсторонних матчах. Получалось не всегда, но он пробовал забивать в движении из-за ворот. По тем временам высоко поднятую клюшку судили строже. Чуть поднял выше плеча — и уже свистят. Технически было выполнить лакросс сложнее. Да и люди стеснялись немного. Скажут потом: «Ты что, пижон? Не можешь завезти ее низом? Что ты тут выдумываешь?» Но Балдерис ничего не боялся и экспериментировал. Он технарь. Сейчас лакросс — это нормальный гол, а раньше неизвестно, засчитали бы его или нет.

— Стоит ли вратарям отдельно уделять внимание на тренировках лакросс-голам?

— Это бессмысленно. Такие голы встречаются очень редко. У кого-то получилось, у кого-то нет. Заниматься этим на тренировке не стоит. Есть много других факторов, на которые стоит обратить внимание.

— Такие голы могут психологически вывести вратаря из себя?

— Могут. Голы настолько редкие, что ты начинаешь думать: «Блин, обязательно мне надо было его забить? Я видел такой гол два года назад, а сегодня именно мне его забили». Конечно, опытных вратарей этот гол не выбьет. Они по ходу матча даже не помнят, как пропустили. Никаких эмоций — как робот. После игры, сидя на велосипеде, ты анализируешь моменты, что бы мог сделать. Думаю, таким голом можно было бы разозлить Бена Бишопа, Брэйдена Холтби. Они могут начать психовать.

— Чтобы забить лакросс-гол в 16 лет на международном уровне за взрослую сборную, надо быть невероятно смелым парнем. Вы согласны?

— Абсолютно. Эта смелость присуща только нестандартно мыслящим людям. Он не думает, что будет потом. Он решает эпизод сейчас. Рискует. Иногда в фильмах говорят: «Козырный фраер». Мичков как раз козырный. Он заставил обратить внимание на себя в 15 лет. Сейчас он играет за взрослую сборную. Он привлекает к себе внимание не только из-за возраста, но и благодаря нестандартному стилю.

Харламов, возможно, был не таким бойцом по началу, но он был нестандартным игроком. Он поехал в Чебаркуль, во вторую лигу, и шнуровал игроков, обводил их по пять раз во время одного эпизода. Попробуй его еще поймать. Канадцы-то сразу нашли прием: поймать на бедро, треснуть по ноге, забить. А потому что он обкатывал их. Мичкову важно справиться с ранней славой. В 16 лет куча адреналина, девушки вьются. Блондин. В плохой компании люди, которые хотят подобраться к большим деньгам, тебе за минуту предложат 150 способов, как все потратить. Если Мичков не зазвездится, он не сломается. Важно влияние родителей, тренера, близких людей. Ему это предстоит пройти, как ни крути. Внешние ненужные факторы не должны отвлекать от хоккея, от творчества. Хочется пожелать, чтобы он справился со всеми трудностями на своем пути.