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Олимпийский чемпион Прохоров поддержал решение отменить МЧМ-2022

13:49
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Олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить молодежный чемпионат мира 2022 года.

«Если все так, как говорят, и сборные валятся одна за одной, смысл дальше проводить? — приводит слова Прохорова «Газета.Ru». — Что это такое, когда отменяют матчи? Просто пишут поражение, хотя команда не играла. Мы не знаем, насколько там тесты правильные или нет. Но если у хоккеистов действительно тесты положительные, то нет смысла разыгрывать что-то непонятное. Вышли, например, две сборные в четвертьфинал, условно, у двух хоккеистов положительные тесты, и команде присуждают поражение. Справедливо? Я считаю, нет. Поэтому лучше это все отменить, перенести и прописать нормальный регламент, закрыть все дыры».

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Турнир был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести МЧМ летом 2022 года в Канаде.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/12/30/17085679.shtml

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Карен Саркисян все материалы автора

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