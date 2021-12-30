Олимпийский чемпион Прохоров поддержал решение отменить МЧМ-2022

Олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменить молодежный чемпионат мира 2022 года.

«Если все так, как говорят, и сборные валятся одна за одной, смысл дальше проводить? — приводит слова Прохорова «Газета.Ru». — Что это такое, когда отменяют матчи? Просто пишут поражение, хотя команда не играла. Мы не знаем, насколько там тесты правильные или нет. Но если у хоккеистов действительно тесты положительные, то нет смысла разыгрывать что-то непонятное. Вышли, например, две сборные в четвертьфинал, условно, у двух хоккеистов положительные тесты, и команде присуждают поражение. Справедливо? Я считаю, нет. Поэтому лучше это все отменить, перенести и прописать нормальный регламент, закрыть все дыры».

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Турнир был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести МЧМ летом 2022 года в Канаде.