Онищенко: «За отмену МЧМ-2022 должна ответить Канада, они не смогли создать безопасные условия»

Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира — 2022 по хоккею в Канаде.

«За отмену должна ответить Канада. Ведь в этом году проходили и более крупные соревнования — Олимпиада, чемпионат Европы по футболу... А тут молодежный чемпионат, ограниченное количество команд и они не смогли создать условия. Это огромные издержки. Поэтому Канада должна за это ответить.

Почему наши ребята попались на эту удочку? Ну, наверное, сказалось и наше общее настроение, отношения к профилактическим мерам, к профилактическим прививкам. Мы с Мичковым разберемся отдельно, а сейчас надо, конечно, спросить с Канады, потому что команды готовились и готовились не один день и не одну неделю...", — приводит слова Онишенко «КП Спорт».

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Турнир был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести МЧМ летом 2022 года в Канаде.