Буре заявил, что ИИХФ работает над проведением молодежного чемпионата мира в 2022 году

Легендарный хоккеист и член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре сообщил, что организация работает над проведением молодежного чемпионата мира 2022 года в текущем сезоне.

«Безусловно, очень жалко, что отменили молодежный чемпионат мира, — цитирует ТАСС Буре. — Команды боролись за золото, наша сборная прошла очень серьезную подготовку, готова была сражаться за самые высокие места, как спортсмен, хорошо понимаю, что чувствуют сейчас ребята. Но болельщикам и игрокам не стоит расстраиваться, ИИХФ работает над тем, чтобы провести турнир в 2022 году, в текущем хоккейном сезоне. Месяц, в котором он состоится, пока не определен, но делается все, чтобы команды смогли сыграть в оптимальных составах и нормальных условиях».

Также Буре добавил, что международная федерация провела серьезную работу и долго совещалась, прежде чем принять такое решение. По его словам, совет собирался несколько раз.

«Решение, которое в итоге было принято, — непопулярное, но логичное. Продолжать турнир уже не было смысла, нескольким командам, в том числе и нашей сборной, были засчитаны технические поражения, а, значит, спортивный принцип был нарушен, и мы бы в любом случае уже не смогли бы определить объективного победителя», — добавил член совета ИИХФ.

Напомним, что МЧМ-2022 в Канаде был прерван из-за коронавируса и трех отмененных матчей. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Кроме того, России из-за случая COVID-19 в команде засчитали поражение в матче со Словакией.