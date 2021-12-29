Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами России и Словакии.

«Если люди заболевают один за другим, значит нужно останавливать чемпионат мира. Сложно играть, когда матчи через один отменяются. Мне совершенно непонятен один момент. Почему если заболевает всего лишь один человек, снимают всю команду? Это же полный бред! Мичков заболел, ничего страшного, пусть другие ребята играют. У него намечался отличный чемпионат мира. Люди начали заболевать серийно. Эта цепочка не прекратиться. Нужно тормозить соревнования и не мучить людей», — сказал Кожевников «СЭ».

Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1. Причина — случай заражения коронавирусом в составе российской команды.

(Антон Иванов)