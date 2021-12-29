Россия может вылететь с МЧМ, если не наберет очки в матче с США
Матч молодежной сборной России против Словакии на МЧМ не состоится из-за случая коронавируса в нашей команде. Нашей команде засчитано поражение со счетом 0:1.
Теперь таблица группы В выглядит следующим образом:
Швеция — 6 очков (2 матча), разность шайб — 9-3
Россия — 3 (3), 7-9
США — 3 (2), 4-3
Швейцария — 3 (2), 3-4
Словакия — 3 (3), 3-6
Оставшиеся матчи:
30 декабря — Швеция — США;
31 декабря — Словакия — Швейцария;
1 января — Швейцария — Швеция, США — Россия.
Теперь нашей сборной практически обязательно брать очки в матче с США (если он вообще состоится — ковид был и у американцев). В противном случае вылет с турнира очень вероятен. Это произойдет, если швейцарцы в оставшихся двух матчах наберут хотя бы очко. Если проиграют оба — Россия останется на четвертом месте.
Правда, эти расклады будут актуальными, если МЧМ вообще будет продолжен.
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