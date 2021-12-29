Несколько хоккейных федераций обратились в ИИХФ с просьбой отменить МЧМ

Как стало известно «СЭ», несколько хоккейных федераций, участвующих в молодежном чемпионате мира, обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир, поскольку он противоречит спортивным принципам.

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.