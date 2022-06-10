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Сегодня, 19:00

Чешский вратарь отказал СКА, уехал в НХЛ и дошел до финала Кубка Стэнли

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Францоуз.
Фото USA Today Sports
Павел Францоуз.
Фото USA Today Sports
Павел Францоуз в воротах «Трактора».
Фото Игорь Золотарев
Павел Францоуз в воротах «Колорадо».
Фото USA Today Sports
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История вратаря Павла Францоуза, раскрывшегося в КХЛ.

Финал Западной конференции подавался через дуэль канадских феноменов Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» против Нэйтана Маккиннона из «Колорадо». Битва двух суперталантов нового поколения — яркая вывеска развивающейся лиги. Для болельщиков, которые внимательно следят за КХЛ, серия «Ойлерз» и «Эвеланш» — не только встреча Биг-Маков. До финала «Запада» добрались два хорошо знакомых российской аудитории голкипера: Микко Коскинен и Павел Францоуз. Каждый вратарь вошел в историю нашей лиги. Финн выиграл Кубок Гагарина со СКА, чех подарил «Трактору» бронзовые медали чемпионата.

Оба получали приз «Лучшему вратарю КХЛ» (в 2015-м и 2018-м). Оба после сильных сезонов в России перебрались за океан — и через несколько лет, которые для Коскинена и Францоуза сложились по-разному, встретились в финале Западной конференции. Микко и Павел — не основные вратари команд. В плей-офф выходили только на замены, но на старте серии с «Ойлерз» травмировался первый номер «Колорадо» Дарси Кемпер. Подстраховавший коллегу Францоуз выиграл четыре матча и помог «Лавинам» выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 2001 года.

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В НХЛ поверил легендарный Сакик

После трех сезонов в России и фееричной игры за Чехию на Олимпиаде-2018 Францоуз понял, что созрел для Северной Америки. Мечту детства осуществил генменеджер «Колорадо» Джо Сакик. Легендарный канадец предложил недрафтованному чеху однолетний контракт на 690 тысяч долларов. Конкурировать с опытным Семеном Варламовым и Филиппом Грубауэром уроженцу Пльзеня было объективно рано. Павел отыграл сезон в АХЛ, а летом получил от «Эвеланш» новое соглашение. Сакика впечатлил рост Францоуза в фарм-клубе. Как-никак Павел стал третьим вратарем лиги по числу побед в регулярке.

Поступательный прогресс — лейтмотив карьеры чешского вратаря. Павел не взлетал до небес одномоментно и не сдувался после взятия новой высоты, как воздушный шарик. И в родной Чехии, и в «Тракторе», и в «Колорадо» Францоуз развивался поэтапно. Голкипер понимал, что едет в Северную Америку на место в фарм-клубе. Познакомившись с заокеанским темпом (а европейским голкиперам приспособиться к новому хоккею сложнее, чем полевым), Павел продолжил движение к основе. Сезон-2019/20 чех отыграл пополам с Грубауэром — и в регулярке превзошел немца по статистике.

Павел Францоуз в воротах "Колорадо". Фото USA Today Sports
Павел Францоуз в воротах «Колорадо».
Фото USA Today Sports

«Колорадо» радовало развитие чеха. Новый (и теперь уже двухлетний) контракт с Францоузом на 4 миллиона долларов — логичное следствие прогресса в системе «Эвеланш». Честный, трудолюбивый и ответственный парень — так партнеры по «Иглз» характеризовали Павла. В фарм-клубе голкипер сдружился с форвардом Игорем Швыревым. Их роднит проведенное время на Южном Урале. Швырев — воспитанник «Металлурга». Францоуз три года отыграл за «Трактор».

Дальнейшая судьба сложилась для друзей противоположно. Павел остался в НХЛ и закрепил место бэкапа Дарси Кемпера в сезоне-2021/22. Игорь после регулярки-2020 вернулся в Магнитогорск. Карьера Францоуза — методичка для вратарей, которые рвутся за океан в юном возрасте, не до конца окрепнув во внутреннем чемпионате. Павел никуда не спешил, выиграл чешскую лигу и бронзу КХЛ. В медальных сезонах его выбирали лучшим голкипером. Окончательно сформировавшись в Европе и доказав состоятельность на Олимпиаде, Францоуз погнался за энхаэловской мечтой. Спустя четыре года в системе «Эвеланш» вратарь вышел в финал Кубка Стэнли.

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В «Трактор» привез Гомоляко

Францоуз мог и не доехать до «Колорадо», если бы после бронзового сезона в «Тракторе» принял щедрое предложение западного гиганта — СКА. Чешский голкипер с нестандартным хватом приглянулся Роману Ротенбергу, который любил выдергивать топовых иностранных вратарей из клубов средней руки. Так на Неву переехали Микко Коскинен из «Сибири» и Магнус Хелльберг из «Куньлуня». Их список пополнил бы и Францоуз, если бы повелся на уговоры армейцев. Однако чех отказал де-факто первому лицу российского хоккея. Сердце Павла выбрало мечту детства — построить карьеру в НХЛ.

— Мной очень интересовался СКА, было очень трудно принять решение. Многие советовали Санкт-Петербург. Но сердцем я выбрал НХЛ. Когда я только начал заниматься хоккеем, то мечтал об НХЛ. Было бы глупо не попробовать свои силы. Я готов к тому, что жизнь там не покажется мне сказкой, я хочу бороться за свой шанс. Должен сказать спасибо моему агенту Роберту Шпаленке, который помог мне решиться. Был момент, когда появился вариант в НХЛ, но он не выглядел серьезным, и тогда я начал больше расспрашивать о Санкт-Петербурге. Предложение из Питера было отличным, я оценил его. На чемпионате мира я встретился с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом. Он сказал мне: «Мы нечасто сами просим хоккеиста прибыть к нам. Обычно сами игроки и их агенты звонят нам». Вероятно, этот влиятельный человек еще реже слышит слово «нет», — говорил Францоуз чешскому изданию isport.cz.

Павел Францоуз в воротах "Трактора". Фото Игорь Золотарев
Павел Францоуз в воротах «Трактора».
Игорь Золотарев

Однако первый сезон в КХЛ не располагал к интересу топ-клубов и тем более к осознанному переезду за океан. Францоуза привез в «Трактор» Сергей Гомоляко, занимавший в 2015 году пост вице-президента клуба. Павел приехал в КХЛ действующим чемпионом и лучшим вратарем чешской лиги в составе «Литвинова». Конкурировать пришлось с челябинским самородком Василием Демченко. Первыми впечатлениями Францоуз разочаровал. Полученная на старте регулярки травма смазала сезон новичка черно-белых. Павел пропускал необязательные голы и не справился с ролью преемника бесподобного Майкла Гарнетта, которого с чехом объединяла любовь к пилотированию самолетов. Появлялись слухи, что клуб расстанется с вратарем, но Гомоляко доверился Францоузу, полагаясь в том числе на скромный контракт чеха и доверие тренеров сборной.

— Не зря Францоуза тренеры сборной Чехии все время вызывают в команду, они знают его потенциал и верят в него. Это показатель, — говорил Гомоляко.

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Ворвался в топ КХЛ, съездил на Олимпиаду, но возмущался игровым временем

Потратив первый сезон на адаптацию к новой лиге, Францоуз постепенно вышел на топ-уровень во второй год на Южном Урале. К Павлу вернулась надежность, которой он впечатлил Гомоляко. Регулярку чех начал за спиной прогрессирующего Демченко, но вскоре Василий проиграл конкуренцию легионеру. Прежде всего ментально. К середине регулярки Францоуз набрал блистательный ход, а чемпионат завершил с космическим процентом отраженных бросков (95,3).

Самый успешный сезон в кахаэловской карьере (2017/18), несмотря на впечатляющую статистику год назад, Францоуз снова начал в тени Демченко. Павел публично признавался, что его не устраивает игровое время. Планировалось, что вратари поделят матчи поровну — два через два. На деле Василий выходил в воротах чаще иностранца. Второй раз за время в «Тракторе» заговорили об обмене голкипера. Только теперь недовольство извергал сам вратарь. Конфликт разрешился положительно для обеих сторон. Павел остался в Челябинске, дошел с командой до финала конференции и заслужил путевку на пхенчханскую Олимпиаду.

И плей-офф за «Трактор», и Игры в Корее Пал Палыч, как чеха уважительно называли в Челябинске, провел первым номером. Францоузу комфортно играть много, но и роль дублера, которую он принял в том же «Колорадо», его не смущает. При необходимости Павел достойно страховал Кемпера, а в плей-офф установил необычное достижение. Он вышел на второе место по «сухарям» за «Колорадо» в Кубке Стэнли. Два шатаута еще у недавнего конкурента чеха — Грубауэра, а лидирует в истории клуба легендарный Патрик Руа (18).

Павел Францоуз. Фото USA Today Sports
Павел Францоуз.
Фото USA Today Sports

У вратарей «Колорадо» в плей-офф незавидная роль. Команда нацелена на созидание и отказывается от уместного в кубковых матчах консерватизма. Оборона напоминает шумную улицу — каждый, кажется, и занят своим делом, но в общем потоке все смешивается в хаос, от которого страдают вратари. Францоуз не проигрывал в текущем плей-офф. В двух из шести матчей Павел подменял травмированного Кемпера, еще четыре начинал в старте. Но статистика чеха не впечатляет. Чуть больше 90,6 процента отраженных бросков — не повод для гордости и комплиментов в адрес голкипера. Особенно если сравнивать с цифрами других полуфиналистов — Андрея Василевского и Игоря Шестеркина.

Невыразительная статистика Францоуза не значит, что вратарь справляется с работой плохо. Это неизбежная данность игровой модели «Колорадо» и открытого хоккея. Когда нападению уделяется больше внимания, чем обороне. Провалы в собственной зоне компенсируются скоростью, лихими позиционками и куражом в атаке. Вратарям в таких схемах остается ловить свои броски и не пускать легкие шайбы. В финале — что с «Тампой», что с «Рейнджерс» — «Колорадо» получит самого неудобного соперника за весь плей-офф. Роль вратаря существенно возрастет — и для Францоуза, если Кемпер не успеет восстановиться, это станет серьезной проверкой на прочность. В финалах чех не играл семь лет.

Павел Францоуз
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК СКА
ХК Трактор
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 3
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
2 - 3
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
28.05
29.05
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1.06
2.06
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10.06 03:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 1 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 19 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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