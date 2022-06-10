Чешский вратарь отказал СКА, уехал в НХЛ и дошел до финала Кубка Стэнли

История вратаря Павла Францоуза, раскрывшегося в КХЛ.

Финал Западной конференции подавался через дуэль канадских феноменов Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» против Нэйтана Маккиннона из «Колорадо». Битва двух суперталантов нового поколения — яркая вывеска развивающейся лиги. Для болельщиков, которые внимательно следят за КХЛ, серия «Ойлерз» и «Эвеланш» — не только встреча Биг-Маков. До финала «Запада» добрались два хорошо знакомых российской аудитории голкипера: Микко Коскинен и Павел Францоуз. Каждый вратарь вошел в историю нашей лиги. Финн выиграл Кубок Гагарина со СКА, чех подарил «Трактору» бронзовые медали чемпионата.

Оба получали приз «Лучшему вратарю КХЛ» (в 2015-м и 2018-м). Оба после сильных сезонов в России перебрались за океан — и через несколько лет, которые для Коскинена и Францоуза сложились по-разному, встретились в финале Западной конференции. Микко и Павел — не основные вратари команд. В плей-офф выходили только на замены, но на старте серии с «Ойлерз» травмировался первый номер «Колорадо» Дарси Кемпер. Подстраховавший коллегу Францоуз выиграл четыре матча и помог «Лавинам» выйти в финал Кубка Стэнли впервые с 2001 года.

В НХЛ поверил легендарный Сакик

После трех сезонов в России и фееричной игры за Чехию на Олимпиаде-2018 Францоуз понял, что созрел для Северной Америки. Мечту детства осуществил генменеджер «Колорадо» Джо Сакик. Легендарный канадец предложил недрафтованному чеху однолетний контракт на 690 тысяч долларов. Конкурировать с опытным Семеном Варламовым и Филиппом Грубауэром уроженцу Пльзеня было объективно рано. Павел отыграл сезон в АХЛ, а летом получил от «Эвеланш» новое соглашение. Сакика впечатлил рост Францоуза в фарм-клубе. Как-никак Павел стал третьим вратарем лиги по числу побед в регулярке.

Поступательный прогресс — лейтмотив карьеры чешского вратаря. Павел не взлетал до небес одномоментно и не сдувался после взятия новой высоты, как воздушный шарик. И в родной Чехии, и в «Тракторе», и в «Колорадо» Францоуз развивался поэтапно. Голкипер понимал, что едет в Северную Америку на место в фарм-клубе. Познакомившись с заокеанским темпом (а европейским голкиперам приспособиться к новому хоккею сложнее, чем полевым), Павел продолжил движение к основе. Сезон-2019/20 чех отыграл пополам с Грубауэром — и в регулярке превзошел немца по статистике.

Павел Францоуз в воротах «Колорадо». Фото USA Today Sports

«Колорадо» радовало развитие чеха. Новый (и теперь уже двухлетний) контракт с Францоузом на 4 миллиона долларов — логичное следствие прогресса в системе «Эвеланш». Честный, трудолюбивый и ответственный парень — так партнеры по «Иглз» характеризовали Павла. В фарм-клубе голкипер сдружился с форвардом Игорем Швыревым. Их роднит проведенное время на Южном Урале. Швырев — воспитанник «Металлурга». Францоуз три года отыграл за «Трактор».

Дальнейшая судьба сложилась для друзей противоположно. Павел остался в НХЛ и закрепил место бэкапа Дарси Кемпера в сезоне-2021/22. Игорь после регулярки-2020 вернулся в Магнитогорск. Карьера Францоуза — методичка для вратарей, которые рвутся за океан в юном возрасте, не до конца окрепнув во внутреннем чемпионате. Павел никуда не спешил, выиграл чешскую лигу и бронзу КХЛ. В медальных сезонах его выбирали лучшим голкипером. Окончательно сформировавшись в Европе и доказав состоятельность на Олимпиаде, Францоуз погнался за энхаэловской мечтой. Спустя четыре года в системе «Эвеланш» вратарь вышел в финал Кубка Стэнли.

В «Трактор» привез Гомоляко

Францоуз мог и не доехать до «Колорадо», если бы после бронзового сезона в «Тракторе» принял щедрое предложение западного гиганта — СКА. Чешский голкипер с нестандартным хватом приглянулся Роману Ротенбергу, который любил выдергивать топовых иностранных вратарей из клубов средней руки. Так на Неву переехали Микко Коскинен из «Сибири» и Магнус Хелльберг из «Куньлуня». Их список пополнил бы и Францоуз, если бы повелся на уговоры армейцев. Однако чех отказал де-факто первому лицу российского хоккея. Сердце Павла выбрало мечту детства — построить карьеру в НХЛ.

— Мной очень интересовался СКА, было очень трудно принять решение. Многие советовали Санкт-Петербург. Но сердцем я выбрал НХЛ. Когда я только начал заниматься хоккеем, то мечтал об НХЛ. Было бы глупо не попробовать свои силы. Я готов к тому, что жизнь там не покажется мне сказкой, я хочу бороться за свой шанс. Должен сказать спасибо моему агенту Роберту Шпаленке, который помог мне решиться. Был момент, когда появился вариант в НХЛ, но он не выглядел серьезным, и тогда я начал больше расспрашивать о Санкт-Петербурге. Предложение из Питера было отличным, я оценил его. На чемпионате мира я встретился с вице-президентом СКА Романом Ротенбергом. Он сказал мне: «Мы нечасто сами просим хоккеиста прибыть к нам. Обычно сами игроки и их агенты звонят нам». Вероятно, этот влиятельный человек еще реже слышит слово «нет», — говорил Францоуз чешскому изданию isport.cz.

Павел Францоуз в воротах «Трактора». Игорь Золотарев

Однако первый сезон в КХЛ не располагал к интересу топ-клубов и тем более к осознанному переезду за океан. Францоуза привез в «Трактор» Сергей Гомоляко, занимавший в 2015 году пост вице-президента клуба. Павел приехал в КХЛ действующим чемпионом и лучшим вратарем чешской лиги в составе «Литвинова». Конкурировать пришлось с челябинским самородком Василием Демченко. Первыми впечатлениями Францоуз разочаровал. Полученная на старте регулярки травма смазала сезон новичка черно-белых. Павел пропускал необязательные голы и не справился с ролью преемника бесподобного Майкла Гарнетта, которого с чехом объединяла любовь к пилотированию самолетов. Появлялись слухи, что клуб расстанется с вратарем, но Гомоляко доверился Францоузу, полагаясь в том числе на скромный контракт чеха и доверие тренеров сборной.

— Не зря Францоуза тренеры сборной Чехии все время вызывают в команду, они знают его потенциал и верят в него. Это показатель, — говорил Гомоляко.

Ворвался в топ КХЛ, съездил на Олимпиаду, но возмущался игровым временем

Потратив первый сезон на адаптацию к новой лиге, Францоуз постепенно вышел на топ-уровень во второй год на Южном Урале. К Павлу вернулась надежность, которой он впечатлил Гомоляко. Регулярку чех начал за спиной прогрессирующего Демченко, но вскоре Василий проиграл конкуренцию легионеру. Прежде всего ментально. К середине регулярки Францоуз набрал блистательный ход, а чемпионат завершил с космическим процентом отраженных бросков (95,3).

Самый успешный сезон в кахаэловской карьере (2017/18), несмотря на впечатляющую статистику год назад, Францоуз снова начал в тени Демченко. Павел публично признавался, что его не устраивает игровое время. Планировалось, что вратари поделят матчи поровну — два через два. На деле Василий выходил в воротах чаще иностранца. Второй раз за время в «Тракторе» заговорили об обмене голкипера. Только теперь недовольство извергал сам вратарь. Конфликт разрешился положительно для обеих сторон. Павел остался в Челябинске, дошел с командой до финала конференции и заслужил путевку на пхенчханскую Олимпиаду.

И плей-офф за «Трактор», и Игры в Корее Пал Палыч, как чеха уважительно называли в Челябинске, провел первым номером. Францоузу комфортно играть много, но и роль дублера, которую он принял в том же «Колорадо», его не смущает. При необходимости Павел достойно страховал Кемпера, а в плей-офф установил необычное достижение. Он вышел на второе место по «сухарям» за «Колорадо» в Кубке Стэнли. Два шатаута еще у недавнего конкурента чеха — Грубауэра, а лидирует в истории клуба легендарный Патрик Руа (18).

Павел Францоуз. Фото USA Today Sports

У вратарей «Колорадо» в плей-офф незавидная роль. Команда нацелена на созидание и отказывается от уместного в кубковых матчах консерватизма. Оборона напоминает шумную улицу — каждый, кажется, и занят своим делом, но в общем потоке все смешивается в хаос, от которого страдают вратари. Францоуз не проигрывал в текущем плей-офф. В двух из шести матчей Павел подменял травмированного Кемпера, еще четыре начинал в старте. Но статистика чеха не впечатляет. Чуть больше 90,6 процента отраженных бросков — не повод для гордости и комплиментов в адрес голкипера. Особенно если сравнивать с цифрами других полуфиналистов — Андрея Василевского и Игоря Шестеркина.

Невыразительная статистика Францоуза не значит, что вратарь справляется с работой плохо. Это неизбежная данность игровой модели «Колорадо» и открытого хоккея. Когда нападению уделяется больше внимания, чем обороне. Провалы в собственной зоне компенсируются скоростью, лихими позиционками и куражом в атаке. Вратарям в таких схемах остается ловить свои броски и не пускать легкие шайбы. В финале — что с «Тампой», что с «Рейнджерс» — «Колорадо» получит самого неудобного соперника за весь плей-офф. Роль вратаря существенно возрастет — и для Францоуза, если Кемпер не успеет восстановиться, это станет серьезной проверкой на прочность. В финалах чех не играл семь лет.