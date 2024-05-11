Задоров признан третьей звездой второго матча серии «Ванкувер» — «Эдмонтон»

Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров признан третьей звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).

Хоккеист забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Первой звездой встречи стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 4 (1+3) очка. Второй звездой стал его одноклубник Леон Драйзайтль, у которого также 4 (1+3) очка.

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» — 1-1. Третий матч состоится 13 мая и начнется в 4.30 (мск).