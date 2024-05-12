Кузнецов открыл счет в четвертом матче серии с «Рейнджерс»

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов отличился в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

31-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет в матче.

На данный момент на счету Кузнецова 5 (3+2) очков в 8 матчах плей-офф.