Тарасенко прокомментировал победу «Флориды» над «Бостоном» в третьем матче серии
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Бостоном» (6:2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Россиянин забил один гол в ворота «Брюинз».
«Отлично, что мы забили два гола за одно большинство, это был важный момент в матче. Мы много говорим о наращивании темпа. Иногда долго не получается реализовать численное преимущество, но важно сохранять концентрацию.
Нужно брать все лучшее от каждого матча, вне зависимости от того, выиграли мы или проиграли. Надо двигаться от игры к игре. Сегодня мы победили, теперь пора готовиться к следующей встрече», — приводит официальный сайт «Пантерз» слова Тарасенко.
«Флорида» ведет в серии против «Бостона» со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет 13 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Эдмонтон
|1 - 1
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Флорида - Бостон
|2 - 1
|
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 0
|3 - 0
|Первый раунд
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
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16.05
|11.05
|02:00
|
Бостон – Флорида
|2 : 6
|11.05
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
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