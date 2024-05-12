«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор третьего матча серии Кубка Стэнли

«Даллас» на выезде победил «Колорадо» в третьем матче второго раунде плей-офф НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Денвере 14 мая.