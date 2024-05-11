Умер обладатель Кубка Стэнли Рон Эллис

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто» Рон Эллис скончался на 80-м году жизни.

Об этом сообщила Ассоциации ветеранов НХЛ. Подробности смерти экс-хоккеиста не раскрываются.

Эллис провел в «Торонто» всю карьеру. Он четырежды становился участником матча всех звезд НХЛ. В 1967 году канадский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли.

Кроме того, Эллис был участником Суперсерии между сборными СССР и Канады в 1972 году.