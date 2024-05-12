Лавиолетт: «Рейнджерс» сами вырыли себе яму в начале игры»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Каролины» (3:4) в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Это тяжело. Мы сами вырыли себе яму в начале матча. Не думаю, что причина была в нашей неподготовленности. Нам нужно было быть немного острее.

Мы соревнуемся, работаем, стараемся преуспеть в атаке. Но были некоторые вещи в защите, которые мы могли бы делать немного лучше в первом периоде», — цитирует тренера ESPN.

Счет в серии 3-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 14 мая.