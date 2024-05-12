Кожевников: «Ничушкин здорово в этом сезоне играет, Бобровский вообще звезда номер один»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о российских хоккеистах в плей-офф НХЛ.

«Ничушкин здорово в этом сезоне играет, Панарин, Шестеркин классно проводит сезоне. Бобровский? Он вообще звезда номер один. В одиночку вытащил знаменитый матч в плей-офф. Один!» — приводит слова Кожевникова liveresult.ru.

В текущем плей-офф Бобровский провел 8 матчей, одержал 6 побед при 89,2 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.62.