Панарин обошел Буре и Войнова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди российских игроков

«Рейнджерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ уступили «Каролине» (3:4).

Для форварда команды из Нью-Йорка Артемия Панарина этот матч стал 65-м в плей-офф. По этому показателю 32-летний форвард обошел Павла Буре и Вячеслава Войнова расположился на чистом 36-м месте среди россиян. На 35-й строчке с 66 матчами расположился Валерий Каменский.

В текущем плей-офф Панарин провел 8 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.