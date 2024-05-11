Макдэвид сделал 15 передач за семь матчей плей-офф НХЛ и повторил рекорд Гретцки

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 17 очков (2+15) в семи матчах Кубка Стэнли и повторил рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Ойлерз» набрал 4 (1+3) балла во второй встрече серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1) и был признан первой звездой противостояния.

27-летний канадец повторил рекорд Гретцки по скорости достижения отметки в 15 передач в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли.

В 1987 году легендарный хоккеист, также выступавший за «Эдмонтон», показал точно такой же результат. После семи матчей у него было 17 очков: два гола и 15 ассистов.