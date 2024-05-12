Мирошниченко оформил дубль за фарм-клуб «Вашингтона» и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ

«Херши» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 5:3.

в составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко оформил дубль и стал первой звездой встречи.

«Херши» обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 3-1 в серии и вышел в четвертьфинал плей-офф.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 47 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых набрал 25 (9+16) очков. В 4 играх плей-офф на его счету два гола.