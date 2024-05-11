«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Ванкувер» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забил защитник гостей Эван Бушар.

Российский хоккеист «Ванкувера» Никита Задоров набрал 2 (1+1) очка и стал третьей звездой встречи.

«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Ванкувером» — 1-1. Третий матч между командами пройдет 13 мая.