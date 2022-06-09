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Сегодня, 18:30

Истории об успехе Шестеркина: похудел ради игры в НХЛ, пережил аварию и стал звездой

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин и Ондржей Палат.
Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Поговорили с двумя важнейшими тренерами в карьере Игоря.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — одна из главных звезд нынешнего сезона НХЛ. Без россиянина, которого называют фаворитом в борьбе за «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю), клуб из Нью-Йорка вряд ли дошел бы до финала конференции, где на равных бьется с действующим обладателем Кубка Стэнли. «Тампа» перебросала «Рейнджерс» в каждом из четырех прошедших матчей, но пока счет в серии равный.

Игорь побил рекорд НХЛ, который держался более 50 лет, — сделал 616 сейвов за первые 18 матчей плей-офф. Легендарному Кену Драйдену для преодоления отметки в 600 спасений понадобилось 19 игр. «Вы знаете, когда ты прошел с вратарем длинный путь от молодого второго вратаря в клубе до голкипера уровня национальной сборной, а затем и НХЛ и при этом помнишь все этапы его роста и развития, то уже давно нет места какому-то удивлению», — считает тренер вратарей Рашит Давыдов, занимавшийся с Шестеркиным в СКА и сборной России.

«С того момента, как Игорю исполнилось 13-14 лет, я не сомневался, что он будет играть на очень высоком уровне. Для меня ничего удивительного в этом нет», — рассказывает в разговоре с корреспондентом «СЭ» первый тренер Шестеркина Антон Зеленов, работавший с ним в школе «Крыльев Советов». Оттуда Игорь перешел в «Спартак», где и началась его взрослая карьера.

Мы обсудили с двумя тренерами, сыгравшими важную роль в развитии Шестеркина, главные этапы его карьеры.

Шикарно играет клюшкой — в плей-офф сделал уже три передачи

Шестеркин не боится выходить из ворот и умеет отдавать партнерам точнейшие передачи — это было заметно еще тогда, когда Игорь выступал в России. В МХЛ же он вообще отметился голом за молодежку «Спартака» в игре с «Ред Буллом».

«Игорь — игровик, может играть на любой позиции. Причем не только в хоккей. И ему давали такую возможность, но он всегда возвращался в свои ворота. Любой современный вратарь должен уметь играть клюшкой, и с ним всегда работали над этим — и мы в «Крыльях», и на протяжении его дальнейшей карьеры», — говорит Зеленов. Действительно, принято считать, что в ворота ставят тех, кто лучше остальных выглядит в игровых видах спорта.

«Скажу честно, что за три сезона совместной работы в Питере мы практически не уделяли этому внимания. Игорь с молодежного возраста здорово владеет клюшкой, и поэтому я не тратил наше время на вратарских тренировках на этот элемент. Прошлым летом — да! Я включил в нашу программу подготовки элементы контроля шайбы клюшкой, как отдельными упражнениями, так и в «каруселях». Но не скажу, что работы клюшкой было много. Это было сделано больше для некоего вспоминания этого компонента в летнее время, не более того», — вспоминает Давыдов.

Пытался Шестеркин забить и в НХЛ (пока не получилось), а в этом плей-офф сделал уже три результативные передачи. Рекорд пока принадлежит Мартину Бродеру, который десять лет назад четырежды ассистировал партнерам. Но у Игоря еще есть время.

Игорь Шестеркин. Шестеркин побил рекорд, но этого мало для победы над «Тампой». Чемпион сравнял счет в серии с «Рейнджерс»

Похудел на семь килограммов после приезда в НХЛ

Вы бы никогда не подумали, что у Шестеркина был лишний вес, да и в целом вратари редко испытывают с этим проблемы. Но в апреле 2020-го Игорь признался в интервью «СЭ», что ему пришлось над этим поработать: «До тренировки занимаюсь, после нее. Понятно, что, когда у тебя игра, стараешься не перегружать себя, но велосипед покрутить, упражнения на пресс сделать, отжимания, подтягивания, выпады — это обязательно. Чтобы в тонусе быть. Когда приехал, весил примерно 87 килограммов. Сейчас примерно 80. Был даже период в «Хартфорде», когда 78. Но быстро понял, что это уже дистрофическая ситуация. И надо отъедаться».

«Безусловно, минус семь килограммов — это большое облегчение для тела и организма в целом. В НХЛ этому уделяют повышенное внимание и выставляются достаточно жесткие требования к игрокам в плане личной диеты. Этим достигаются две цели: снижение травматизма и повышение выносливости спортсмена», — уверен Давыдов. Результаты Шестеркина — как доказательство его слов: в своей карьере Игорь никогда не проводил и 50 матчей за сезон, а в нынешнем отыграл уже более 70.

Игорь Шестеркин и Ондржей Палат. Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин и Ондржей Палат.
Фото USA Today Sports

Сломал ребро в аварии, но быстро восстановился

В первый сезон Шестеркина в НХЛ он вместе с одноклубником Павлом Бучневичем попал в аварию — за рулем был Игорь, который сломал ребро. «Человек внезапно выехал на встречку. Не знаю, может, он нас не видел. Может, под чем-то был. Резко начал разворачиваться. Я в последний момент успел выкрутить руль вправо. И по касательной от него мы под вторую машину попали», — вспоминал в интервью «СЭ» Шестеркин.

«Как только узнал, сразу написал — слава богу, не так все страшно. Наверное, реакция помогла Игорю уйти от лобового столкновения, когда виновник аварии вылетел на встречку», — считает Зеленов. А Игорь признался, что этот инцидент сделал его осторожнее за рулем: «На первое время после аварии клуб мне выделил машину с водителем. И меня возили на базу и с базы. Я и сам боялся за руль после этого садиться. Так что стараюсь аккуратненько в крайнем ряду ехать. И постоянно на тормозе ногу держу».

Игорь Шестеркин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Шестеркин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В СКА занимался только с Давыдовым

«В СКА у нас были практически чисто индивидуальные занятия. Один голкипер в одних воротах, другой — в других, и на каждого по тренеру. Марко Торениус занимался с Хелльбергом, а я — с Давыдовым», — отмечал Шестеркин. Продолжили работу игрок и тренер прошлым летом, когда Давыдов покинул СКА.

«Благодаря тому, что я был свободен от контрактных обязательств в КХЛ, у нас с Игорем появилась уникальная возможность основательно подготовиться к сезону-2021/22. Хочу отметить большой вклад в подготовку Шестеркина к прошедшему сезону его тренера по физподготовке Всеволода Кондрашова. Уверен, что без основательной спецработы в зале летом и по ходу сезона Игорю было бы очень сложно пройти длинную дистанцию сезона в НХЛ», — считает Давыдов. На протяжении всей карьеры Шестеркина за океаном игрок и тренер продолжают оставаться на связи.

«В первый сезон Шестеркина за океаном мы общались практически после каждого его матча. Это был этап адаптации Игоря к новым условиям, другой игре: обсуждали, анализировали, делали выводы. Уже после 10-12 встреч за фарм-клуб «Рейнджерс» было видно, что Игорь освоился, а дальше стал попросту доминировать на льду АХЛ. И вызов в главную команду стал логичным продолжением сезона, где он проявил себя как вратарь, готовый выступать на уровне НХЛ.

Во второй его сезон за океаном мы практически не поддерживали связь. В какой-то момент я понял, что Игорю это не нужно, и полностью отошел в сторону. По ходу этого чемпионата мы с Игорем опять были на связи. Вообще я стараюсь не лезть к вратарю без необходимости. Пока все идет хорошо, меня нет. Но возникают моменты, когда надо и проанализировать, и подсказать, да и просто поддержать вратаря. Он же не робот, а человек. Когда все налаживается, опять отходишь в сторону и не мешаешь играть. Это нормальный процесс. Но матчи Игоря отсматриваю постоянно, и если что-то замечаю криминальное, то даю ему знать. Радует, что Игорь сам все анализирует постоянно и мы понимаем друг друга. Это облегчает процесс", — рассказывает Давыдов.

Игорь Шестеркин в &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа&raquo; (3:2) в&nbsp;Нью-Йорке 4&nbsp;июня. Гол Кучерова не спас чемпиона. Блистательный Шестеркин снова остановил «Тампу»

Шестеркин — лучший вратарь мира?

«Надеюсь, что когда-то этот момент наступит. Но то, что Игорь ровно и качественно проводит весь сезон, включая плей-офф, — это факт», — скромно отвечает Давыдов на этот вопрос. Но скоро НХЛ должна официально объявить, что именно Шестеркин признан лучшим вратарем сезона. Разве есть другие варианты?

«Целеустремленный — было очень хорошее понимание игры. Трудолюбивый — видел цель, шел к ней. Голова на месте. Родителям его надо отдать должное — папа ему много помогал», — вспоминает Зеленов взросление Игоря.

«Не стал бы ничего советовать, даже если бы был сейчас его тренером. Надо выходить и играть. И его нынешний тренер сейчас понимает, что лучше не мешать», — уверен Зеленов. Шестеркин вытащил для «Рейнджерс» первый и второй матчи финала Восточной конференции, а в третьем не хватило совсем немного — соперник менее чем за минуту до конца основного времени забил победный гол. Серия возвращается в Нью-Йорк — туда, где трибуны без установки скандируют: «Igor! Igor!» Поможет ли это Шестеркину затащить команду в финал?

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 2
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
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6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
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3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
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Рейнджерс – Тампа-Бэй
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И О
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

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Эвандер Кейн

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И КН
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Джордан Биннингтон

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