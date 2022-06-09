Истории об успехе Шестеркина: похудел ради игры в НХЛ, пережил аварию и стал звездой

Поговорили с двумя важнейшими тренерами в карьере Игоря.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — одна из главных звезд нынешнего сезона НХЛ. Без россиянина, которого называют фаворитом в борьбе за «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю), клуб из Нью-Йорка вряд ли дошел бы до финала конференции, где на равных бьется с действующим обладателем Кубка Стэнли. «Тампа» перебросала «Рейнджерс» в каждом из четырех прошедших матчей, но пока счет в серии равный.

Игорь побил рекорд НХЛ, который держался более 50 лет, — сделал 616 сейвов за первые 18 матчей плей-офф. Легендарному Кену Драйдену для преодоления отметки в 600 спасений понадобилось 19 игр. «Вы знаете, когда ты прошел с вратарем длинный путь от молодого второго вратаря в клубе до голкипера уровня национальной сборной, а затем и НХЛ и при этом помнишь все этапы его роста и развития, то уже давно нет места какому-то удивлению», — считает тренер вратарей Рашит Давыдов, занимавшийся с Шестеркиным в СКА и сборной России.

«С того момента, как Игорю исполнилось 13-14 лет, я не сомневался, что он будет играть на очень высоком уровне. Для меня ничего удивительного в этом нет», — рассказывает в разговоре с корреспондентом «СЭ» первый тренер Шестеркина Антон Зеленов, работавший с ним в школе «Крыльев Советов». Оттуда Игорь перешел в «Спартак», где и началась его взрослая карьера.

Мы обсудили с двумя тренерами, сыгравшими важную роль в развитии Шестеркина, главные этапы его карьеры.

Шикарно играет клюшкой — в плей-офф сделал уже три передачи

Шестеркин не боится выходить из ворот и умеет отдавать партнерам точнейшие передачи — это было заметно еще тогда, когда Игорь выступал в России. В МХЛ же он вообще отметился голом за молодежку «Спартака» в игре с «Ред Буллом».

«Игорь — игровик, может играть на любой позиции. Причем не только в хоккей. И ему давали такую возможность, но он всегда возвращался в свои ворота. Любой современный вратарь должен уметь играть клюшкой, и с ним всегда работали над этим — и мы в «Крыльях», и на протяжении его дальнейшей карьеры», — говорит Зеленов. Действительно, принято считать, что в ворота ставят тех, кто лучше остальных выглядит в игровых видах спорта.

«Скажу честно, что за три сезона совместной работы в Питере мы практически не уделяли этому внимания. Игорь с молодежного возраста здорово владеет клюшкой, и поэтому я не тратил наше время на вратарских тренировках на этот элемент. Прошлым летом — да! Я включил в нашу программу подготовки элементы контроля шайбы клюшкой, как отдельными упражнениями, так и в «каруселях». Но не скажу, что работы клюшкой было много. Это было сделано больше для некоего вспоминания этого компонента в летнее время, не более того», — вспоминает Давыдов.

Пытался Шестеркин забить и в НХЛ (пока не получилось), а в этом плей-офф сделал уже три результативные передачи. Рекорд пока принадлежит Мартину Бродеру, который десять лет назад четырежды ассистировал партнерам. Но у Игоря еще есть время.

Похудел на семь килограммов после приезда в НХЛ

Вы бы никогда не подумали, что у Шестеркина был лишний вес, да и в целом вратари редко испытывают с этим проблемы. Но в апреле 2020-го Игорь признался в интервью «СЭ», что ему пришлось над этим поработать: «До тренировки занимаюсь, после нее. Понятно, что, когда у тебя игра, стараешься не перегружать себя, но велосипед покрутить, упражнения на пресс сделать, отжимания, подтягивания, выпады — это обязательно. Чтобы в тонусе быть. Когда приехал, весил примерно 87 килограммов. Сейчас примерно 80. Был даже период в «Хартфорде», когда 78. Но быстро понял, что это уже дистрофическая ситуация. И надо отъедаться».

«Безусловно, минус семь килограммов — это большое облегчение для тела и организма в целом. В НХЛ этому уделяют повышенное внимание и выставляются достаточно жесткие требования к игрокам в плане личной диеты. Этим достигаются две цели: снижение травматизма и повышение выносливости спортсмена», — уверен Давыдов. Результаты Шестеркина — как доказательство его слов: в своей карьере Игорь никогда не проводил и 50 матчей за сезон, а в нынешнем отыграл уже более 70.

Игорь Шестеркин и Ондржей Палат. Фото USA Today Sports

Сломал ребро в аварии, но быстро восстановился

В первый сезон Шестеркина в НХЛ он вместе с одноклубником Павлом Бучневичем попал в аварию — за рулем был Игорь, который сломал ребро. «Человек внезапно выехал на встречку. Не знаю, может, он нас не видел. Может, под чем-то был. Резко начал разворачиваться. Я в последний момент успел выкрутить руль вправо. И по касательной от него мы под вторую машину попали», — вспоминал в интервью «СЭ» Шестеркин.

«Как только узнал, сразу написал — слава богу, не так все страшно. Наверное, реакция помогла Игорю уйти от лобового столкновения, когда виновник аварии вылетел на встречку», — считает Зеленов. А Игорь признался, что этот инцидент сделал его осторожнее за рулем: «На первое время после аварии клуб мне выделил машину с водителем. И меня возили на базу и с базы. Я и сам боялся за руль после этого садиться. Так что стараюсь аккуратненько в крайнем ряду ехать. И постоянно на тормозе ногу держу».

Игорь Шестеркин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В СКА занимался только с Давыдовым

«В СКА у нас были практически чисто индивидуальные занятия. Один голкипер в одних воротах, другой — в других, и на каждого по тренеру. Марко Торениус занимался с Хелльбергом, а я — с Давыдовым», — отмечал Шестеркин. Продолжили работу игрок и тренер прошлым летом, когда Давыдов покинул СКА.

«Благодаря тому, что я был свободен от контрактных обязательств в КХЛ, у нас с Игорем появилась уникальная возможность основательно подготовиться к сезону-2021/22. Хочу отметить большой вклад в подготовку Шестеркина к прошедшему сезону его тренера по физподготовке Всеволода Кондрашова. Уверен, что без основательной спецработы в зале летом и по ходу сезона Игорю было бы очень сложно пройти длинную дистанцию сезона в НХЛ», — считает Давыдов. На протяжении всей карьеры Шестеркина за океаном игрок и тренер продолжают оставаться на связи.

«В первый сезон Шестеркина за океаном мы общались практически после каждого его матча. Это был этап адаптации Игоря к новым условиям, другой игре: обсуждали, анализировали, делали выводы. Уже после 10-12 встреч за фарм-клуб «Рейнджерс» было видно, что Игорь освоился, а дальше стал попросту доминировать на льду АХЛ. И вызов в главную команду стал логичным продолжением сезона, где он проявил себя как вратарь, готовый выступать на уровне НХЛ.

Во второй его сезон за океаном мы практически не поддерживали связь. В какой-то момент я понял, что Игорю это не нужно, и полностью отошел в сторону. По ходу этого чемпионата мы с Игорем опять были на связи. Вообще я стараюсь не лезть к вратарю без необходимости. Пока все идет хорошо, меня нет. Но возникают моменты, когда надо и проанализировать, и подсказать, да и просто поддержать вратаря. Он же не робот, а человек. Когда все налаживается, опять отходишь в сторону и не мешаешь играть. Это нормальный процесс. Но матчи Игоря отсматриваю постоянно, и если что-то замечаю криминальное, то даю ему знать. Радует, что Игорь сам все анализирует постоянно и мы понимаем друг друга. Это облегчает процесс", — рассказывает Давыдов.

Шестеркин — лучший вратарь мира?

«Надеюсь, что когда-то этот момент наступит. Но то, что Игорь ровно и качественно проводит весь сезон, включая плей-офф, — это факт», — скромно отвечает Давыдов на этот вопрос. Но скоро НХЛ должна официально объявить, что именно Шестеркин признан лучшим вратарем сезона. Разве есть другие варианты?

«Целеустремленный — было очень хорошее понимание игры. Трудолюбивый — видел цель, шел к ней. Голова на месте. Родителям его надо отдать должное — папа ему много помогал», — вспоминает Зеленов взросление Игоря.

«Не стал бы ничего советовать, даже если бы был сейчас его тренером. Надо выходить и играть. И его нынешний тренер сейчас понимает, что лучше не мешать», — уверен Зеленов. Шестеркин вытащил для «Рейнджерс» первый и второй матчи финала Восточной конференции, а в третьем не хватило совсем немного — соперник менее чем за минуту до конца основного времени забил победный гол. Серия возвращается в Нью-Йорк — туда, где трибуны без установки скандируют: «Igor! Igor!» Поможет ли это Шестеркину затащить команду в финал?