Истории об успехе Шестеркина: похудел ради игры в НХЛ, пережил аварию и стал звездой
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин — одна из главных звезд нынешнего сезона НХЛ. Без россиянина, которого называют фаворитом в борьбе за «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю), клуб из Нью-Йорка вряд ли дошел бы до финала конференции, где на равных бьется с действующим обладателем Кубка Стэнли. «Тампа» перебросала «Рейнджерс» в каждом из четырех прошедших матчей, но пока счет в серии равный.
Игорь побил рекорд НХЛ, который держался более 50 лет, — сделал 616 сейвов за первые 18 матчей плей-офф. Легендарному Кену Драйдену для преодоления отметки в 600 спасений понадобилось 19 игр. «Вы знаете, когда ты прошел с вратарем длинный путь от молодого второго вратаря в клубе до голкипера уровня национальной сборной, а затем и НХЛ и при этом помнишь все этапы его роста и развития, то уже давно нет места какому-то удивлению», — считает тренер вратарей Рашит Давыдов, занимавшийся с Шестеркиным в СКА и сборной России.
«С того момента, как Игорю исполнилось 13-14 лет, я не сомневался, что он будет играть на очень высоком уровне. Для меня ничего удивительного в этом нет», — рассказывает в разговоре с корреспондентом «СЭ» первый тренер Шестеркина Антон Зеленов, работавший с ним в школе «Крыльев Советов». Оттуда Игорь перешел в «Спартак», где и началась его взрослая карьера.
Мы обсудили с двумя тренерами, сыгравшими важную роль в развитии Шестеркина, главные этапы его карьеры.
Шикарно играет клюшкой — в плей-офф сделал уже три передачи
Шестеркин не боится выходить из ворот и умеет отдавать партнерам точнейшие передачи — это было заметно еще тогда, когда Игорь выступал в России. В МХЛ же он вообще отметился голом за молодежку «Спартака» в игре с «Ред Буллом».
«Игорь — игровик, может играть на любой позиции. Причем не только в хоккей. И ему давали такую возможность, но он всегда возвращался в свои ворота. Любой современный вратарь должен уметь играть клюшкой, и с ним всегда работали над этим — и мы в «Крыльях», и на протяжении его дальнейшей карьеры», — говорит Зеленов. Действительно, принято считать, что в ворота ставят тех, кто лучше остальных выглядит в игровых видах спорта.
«Скажу честно, что за три сезона совместной работы в Питере мы практически не уделяли этому внимания. Игорь с молодежного возраста здорово владеет клюшкой, и поэтому я не тратил наше время на вратарских тренировках на этот элемент. Прошлым летом — да! Я включил в нашу программу подготовки элементы контроля шайбы клюшкой, как отдельными упражнениями, так и в «каруселях». Но не скажу, что работы клюшкой было много. Это было сделано больше для некоего вспоминания этого компонента в летнее время, не более того», — вспоминает Давыдов.
Пытался Шестеркин забить и в НХЛ (пока не получилось), а в этом плей-офф сделал уже три результативные передачи. Рекорд пока принадлежит Мартину Бродеру, который десять лет назад четырежды ассистировал партнерам. Но у Игоря еще есть время.
Похудел на семь килограммов после приезда в НХЛ
Вы бы никогда не подумали, что у Шестеркина был лишний вес, да и в целом вратари редко испытывают с этим проблемы. Но в апреле 2020-го Игорь признался в интервью «СЭ», что ему пришлось над этим поработать: «До тренировки занимаюсь, после нее. Понятно, что, когда у тебя игра, стараешься не перегружать себя, но велосипед покрутить, упражнения на пресс сделать, отжимания, подтягивания, выпады — это обязательно. Чтобы в тонусе быть. Когда приехал, весил примерно 87 килограммов. Сейчас примерно 80. Был даже период в «Хартфорде», когда 78. Но быстро понял, что это уже дистрофическая ситуация. И надо отъедаться».
«Безусловно, минус семь килограммов — это большое облегчение для тела и организма в целом. В НХЛ этому уделяют повышенное внимание и выставляются достаточно жесткие требования к игрокам в плане личной диеты. Этим достигаются две цели: снижение травматизма и повышение выносливости спортсмена», — уверен Давыдов. Результаты Шестеркина — как доказательство его слов: в своей карьере Игорь никогда не проводил и 50 матчей за сезон, а в нынешнем отыграл уже более 70.
Сломал ребро в аварии, но быстро восстановился
В первый сезон Шестеркина в НХЛ он вместе с одноклубником Павлом Бучневичем попал в аварию — за рулем был Игорь, который сломал ребро. «Человек внезапно выехал на встречку. Не знаю, может, он нас не видел. Может, под чем-то был. Резко начал разворачиваться. Я в последний момент успел выкрутить руль вправо. И по касательной от него мы под вторую машину попали», — вспоминал в интервью «СЭ» Шестеркин.
«Как только узнал, сразу написал — слава богу, не так все страшно. Наверное, реакция помогла Игорю уйти от лобового столкновения, когда виновник аварии вылетел на встречку», — считает Зеленов. А Игорь признался, что этот инцидент сделал его осторожнее за рулем: «На первое время после аварии клуб мне выделил машину с водителем. И меня возили на базу и с базы. Я и сам боялся за руль после этого садиться. Так что стараюсь аккуратненько в крайнем ряду ехать. И постоянно на тормозе ногу держу».
В СКА занимался только с Давыдовым
«В СКА у нас были практически чисто индивидуальные занятия. Один голкипер в одних воротах, другой — в других, и на каждого по тренеру. Марко Торениус занимался с Хелльбергом, а я — с Давыдовым», — отмечал Шестеркин. Продолжили работу игрок и тренер прошлым летом, когда Давыдов покинул СКА.
«Благодаря тому, что я был свободен от контрактных обязательств в КХЛ, у нас с Игорем появилась уникальная возможность основательно подготовиться к сезону-2021/22. Хочу отметить большой вклад в подготовку Шестеркина к прошедшему сезону его тренера по физподготовке Всеволода Кондрашова. Уверен, что без основательной спецработы в зале летом и по ходу сезона Игорю было бы очень сложно пройти длинную дистанцию сезона в НХЛ», — считает Давыдов. На протяжении всей карьеры Шестеркина за океаном игрок и тренер продолжают оставаться на связи.
«В первый сезон Шестеркина за океаном мы общались практически после каждого его матча. Это был этап адаптации Игоря к новым условиям, другой игре: обсуждали, анализировали, делали выводы. Уже после 10-12 встреч за фарм-клуб «Рейнджерс» было видно, что Игорь освоился, а дальше стал попросту доминировать на льду АХЛ. И вызов в главную команду стал логичным продолжением сезона, где он проявил себя как вратарь, готовый выступать на уровне НХЛ.
Во второй его сезон за океаном мы практически не поддерживали связь. В какой-то момент я понял, что Игорю это не нужно, и полностью отошел в сторону. По ходу этого чемпионата мы с Игорем опять были на связи. Вообще я стараюсь не лезть к вратарю без необходимости. Пока все идет хорошо, меня нет. Но возникают моменты, когда надо и проанализировать, и подсказать, да и просто поддержать вратаря. Он же не робот, а человек. Когда все налаживается, опять отходишь в сторону и не мешаешь играть. Это нормальный процесс. Но матчи Игоря отсматриваю постоянно, и если что-то замечаю криминальное, то даю ему знать. Радует, что Игорь сам все анализирует постоянно и мы понимаем друг друга. Это облегчает процесс", — рассказывает Давыдов.
Шестеркин — лучший вратарь мира?
«Надеюсь, что когда-то этот момент наступит. Но то, что Игорь ровно и качественно проводит весь сезон, включая плей-офф, — это факт», — скромно отвечает Давыдов на этот вопрос. Но скоро НХЛ должна официально объявить, что именно Шестеркин признан лучшим вратарем сезона. Разве есть другие варианты?
«Целеустремленный — было очень хорошее понимание игры. Трудолюбивый — видел цель, шел к ней. Голова на месте. Родителям его надо отдать должное — папа ему много помогал», — вспоминает Зеленов взросление Игоря.
«Не стал бы ничего советовать, даже если бы был сейчас его тренером. Надо выходить и играть. И его нынешний тренер сейчас понимает, что лучше не мешать», — уверен Зеленов. Шестеркин вытащил для «Рейнджерс» первый и второй матчи финала Восточной конференции, а в третьем не хватило совсем немного — соперник менее чем за минуту до конца основного времени забил победный гол. Серия возвращается в Нью-Йорк — туда, где трибуны без установки скандируют: «Igor! Igor!» Поможет ли это Шестеркину затащить команду в финал?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|10.06
|03:00
|
Рейнджерс – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|18
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72